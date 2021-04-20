Нацбанк покарав шість страхових компаній за порушення нормативів

Усі шість страховиків є невеликими, обсяг страхових премій кожного з них торік становив від 4 млн грн до 20 млн грн

Національний банк застосував до шести страхових компаній захід впливу за порушення обов’язкових та деяких інших нормативів. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

За даними НБУ, комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг ухвалив це рішення на засіданні 16 квітня.

За порушення страховиками нормативу платоспроможності та достатності капіталу та вимог щодо покриття резервів вирішено застосувати захід впливу до:

СК «Арма»;

СК «ВІП-Капітал»;

СК «Гештальт Груп»;

СК «Мономах»;

СК «Сан Лайф»;

СК «Трансмагістраль».

Усі шість страховиків є невеликими, обсяг страхових премій кожного з них торік становив від 4 млн грн до 20 млн грн. Скарги на дії зазначених страховиків до Нацбанку не надходили.

П’ять із зазначених страхових компаній порушують тільки норматив платоспроможності та достатності капіталу, але при цьому дотримувались вимог щодо покриття страхових резервів прийнятними активами. Один страховик порушує вимоги щодо покриття резервів.

Зазначені компанії не усунули повністю порушення станом на 31 грудня 2020 року та не надали до НБУ інформацію щодо самостійного усунення всіх порушень до застосування заходу впливу.

П’ять із шести зазначених компаній (окрім СК «Арма») неодноразово допускали аналогічні порушення нормативів протягом календарного року, зокрема за перше півріччя 2020 року.

Вибір зазначеного заходу впливу ґрунтувався на аналізі наданої страховиками інформації в частині заходів, які плануються ними для усунення порушення, причин, які призвели до погіршення фінансового стану та наслідків такого порушення як для самої компанії, так і для її споживачів.

НБУ надав п’яти страховикам (окрім СК «Мономах») можливість до 31 травня 2021 року вжити заходів для усунення порушення та подати регулятору звіт про їхнє усунення і засвідчені у належний спосіб документи, які це підтверджують.

СК «Мономах» матиме час на усунення порушень до 30 червня 2021 року.

У разі неусунення порушення у визначений термін до страховиків застосують інші заходи впливу. Також СК мають право подовжити строк на усунення вчинених порушень, якщо завчасно нададуть обґрунтовані та документально підтверджені клопотання.

Рішення про застосування заходів впливу набуває чинності 17 квітня 2021 року.

Загалом акти про правопорушення були складені щодо 46 страховиків за результатами безвиїзного нагляду за СК у ІІ півріччі 2020 року.