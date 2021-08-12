Нацбанк послабив гривню

В обмінниках долар купують по 26,75 грн, а продають по 26,90 грн

Національний банк України на четвер, 12 серпня 2021 року, послабив офіційний курс гривні на 5 копійок - до 26,8042 грн за долар. Такі дані наведено на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США на 12 серпня 2021 року встановлено на рівні 26,8042 грн за долар проти 26,7557 грн за долар середу, курс гривні до євро встановлено на рівні 31,4105 грн за євро проти 31,3617 грн за євро напередодні.

Курси валют у банках та обмінниках 11 серпня:

Долар США – 26,75/26,90 грн.

Євро – 31,25/31,60 грн.

Водночас польський злотий подешевшав на одну копійку — до рівня 6,84 гривні, а британський фунт стерлінгів — подорожчав на дві копійки, до рівня 37,08 гривні.

Між іншим, колишня глава Національного банку Валерія Гонтарева пояснила в інтерв’ю «Главкому», чому попри пандемію в Україні зміцнюється гривня. «При хорошому платіжному балансі гривня закономірно буде зміцнюватися», – пояснила Гонтарева. За її словами, це може тривати вічно, бо ще в 2015 році ми перейшли на гнучке курсоутворення.