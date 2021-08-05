Ексглава НБУ дала несподіваний прогноз курсу гривні

Гонтарева пояснила, чому в пандемію і кризу гривня зміцнюється і скільки це ще триватиме

Колишня глава Національного банку Валерія Гонтарева пояснила в інтерв’ю «Главкому», чому попри пандемію в Україні зміцнюється гривня.

«При хорошому платіжному балансі гривня закономірно буде зміцнюватися», – пояснила Гонтарева. За її словами, це може тривати вічно, бо ще в 2015 році ми перейшли на гнучке курсоутворення.

«Гривня може зміцнюватися, а не тільки девальвувати, почуйте мене! Щоразу всі боялися девальвації, а пам'ятаєте, коли гривня зміцнилася до 23 в 2019 році? Причина проста – зайшли нерезиденти з величезними обсягами купівлі ОВДП, заходила валюта в країну, резерви поповнювалися», – додала ексглава НБУ.

Гонтарева також пригадала, як у 2014-2015 роках її звинувачували в обвалі гривні.

«Ви пам'ятаєте, як всі кричали у 2014-2015 роках, що Гонтарева обвалила курс. Але ж курс валюти – це просто дзеркало платіжного балансу країни. І якщо там величезні діри і дисбаланси, то курс падає. Це і є ринковий механізм гнучкого курсоутворення –курс нікуди не вилетить, якщо ви не звернете з правильного шляху і якщо Нацбанк буде дотримуватися правильної монетарної політики. Я бачу більше небезпеки для курсу у втраті незалежності НБУ. Адже під впливом політичних популістів НБУ може знову піти по шляху Януковича, який тримав курс за будь-яких обставин, навіть коли дефіцит рахунку поточних операцій досяг 10% ($16 млрд на рік) і коли на підтримання штучного курсу гривні було витрачено 28 млрд золотовалютних резервів», – сказала колишня очільниця Нацбанку.

Вона вважає, що відкриття ринку землі може вплинути на курсоутворення:

«Прекрасно може вплинути. Поки дуже лімітовано, тому що поки іноземці не допущені до ринку землі. Тому що земля буде мати реальну ринкову вартість, під неї можна буде брати кредити, її можна буде закладати банкам, у фермерів з'явиться оборотний капітал, на якому вони будуть працювати і виробляти ще більше врожаю. А ще більше врожаю принесе нам ще більше валютної виручки, і платіжний баланс у нас тоді тільки покращиться. І, відповідно, гривня ще більше зможе зміцнитися».

На уточнення, чи курс гривні може повернутися до 2013-го року, Гонтарева відповіла:

«Ні, курс гривні до показників 2013-го року не повернеться. Для цього потрібен величезний профіцит валюти і ці гроші повинні бути не «гарячими пиріжками» від продажу ОВДП, а реальними прямими іноземними інвестиціями в побудову нового бізнесу в Україні. А продаж землі не буде відбуватися одномоментно і великими сумами».