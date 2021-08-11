В Україні визнали неплатоспроможним черговий банк

Банк «Земельний капітал» віднесено до категорії неплатоспроможних через невиконання зобов’язань перед вкладниками та кредиторами

Єдиний власник фінустанови не надав фінансової підтримки банку

Правління Національного банку України ухвалило рішення віднести банк «Земельний капітал» до категорії неплатоспроможних через невиконання зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«АТ «КБ «Земельний капітал» віднесений до категорії неплатоспроможних рішенням Правління Національного банку від 11 серпня 2021 року», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 1 липня 2021 року правління Національного банку України ухвалило рішення віднести «Земельний капітал» до категорії проблемних у зв’язку з порушенням ним нормативів ліквідності. Із цього моменту фінансовий стан та показники банку погіршилися, обсяг високоліквідних активів зменшився до критичного рівня, що призвело до невиконання платежів клієнтів, зауважили в НБУ.

При цьому «єдиний власник АТ «КБ «Земельний капітал» не надав фінансової підтримки банку», – заявив регулятор.

Частка фінустанови становила 0,04% від чистих активів платоспроможних банків. Віднесення банку «Земельний капітал» до категорії неплатоспроможних жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України, який на сьогодні є стійким, наголосили в НБУ.

Вкладники, розмір вкладів яких не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) суму в 200 тис. грн, отримають свої кошти у повному обсязі – це близько 70% вкладників банку. Клієнти із більшими обсягами вкладів отримають відшкодування в межах суми, яку гарантує ФГВФО.

Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам банку на 1 липня 2021 року становить 435,8 млн грн (92% від загальної суми вкладів фізосіб).

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