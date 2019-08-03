Нацбанк встановив курс гривні на сьогодні
Порівняно з 2 серпня курс валют не змінився
НБУ на сьогодні встановив ціни на банківські метали
На сьогодні, 3 серпня, офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,35 грн/дол., інформує сайт Національного банку України.
Таким чином, основні курси валют на 3 серпня встановлені на такому рівні:
25.349919 грн за долар;
27.978706 грн за євро;
0.397120 грн за російський рубль;
30.695234 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 2 серпня курс усіх зазначених валют не змінився.
Крім того, НБУ на сьогодні встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1146.242468 грн;
Срібло — 13.427438 грн;
Платина — 711.511422 грн;
Паладій — 1249.423859 грн.
Порівняно з 2 серпня курс усіх металів не змінився.