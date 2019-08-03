Нацбанк встановив курс гривні на сьогодні



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Порівняно з 2 серпня курс валют не змінився

НБУ на сьогодні встановив ціни на банківські метали

На сьогодні, 3 серпня, офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,35 грн/дол., інформує сайт Національного банку України.

Таким чином, основні курси валют на 3 серпня встановлені на такому рівні:

25.349919 грн за долар;

27.978706 грн за євро;

0.397120 грн за російський рубль;

30.695234 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 2 серпня курс усіх зазначених валют не змінився.

Крім того, НБУ на сьогодні встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1146.242468 грн;

Срібло — 13.427438 грн;

Платина — 711.511422 грн;

Паладій — 1249.423859 грн.

Порівняно з 2 серпня курс усіх металів не змінився.