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    Нацбанк встановив курс гривні на сьогодні

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    Порівняно з 2 серпня курс валют не змінився - Нацбанк встановив курс гривні на сьогодні
    Порівняно з 2 серпня курс валют не змінився

    НБУ на сьогодні встановив ціни на банківські метали

    На сьогодні, 3 серпня, офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,35 грн/дол., інформує сайт Національного банку України.

    Таким чином, основні курси валют на 3 серпня встановлені на такому рівні:

    25.349919 грн за долар;

    27.978706 грн за євро;

    0.397120 грн за російський рубль;

    30.695234 грн за фунт стерлінгів.

    Порівняно з 2 серпня курс усіх зазначених валют не змінився.

    Крім того, НБУ на сьогодні  встановив такі ціни на банківські метали:

    Золото — 1146.242468 грн;

    Срібло — 13.427438 грн;

    Платина — 711.511422 грн;

    Паладій — 1249.423859 грн.

    Порівняно з 2 серпня курс усіх металів не змінився.

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