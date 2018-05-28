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    Нацбанк встановив курс валют на сьогодні

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    Нацбанк встановив курс валют на сьогодні

    Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,1 грн з долар

    На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,10 грн/дол., інформує сайт Національного банку України.

    Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 28 травня встановлені на такому рівні:

    26,107517 грн за долар;

    30,618896 грн за євро;

    0,425140 грн за російський рубль;

    35,003025 грн за фунт стерлінгів.

    Порівняно з 27 травня, курс усіх валют не змінився.

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