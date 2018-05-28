Нацбанк встановив курс валют на сьогодні
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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,1 грн з долар
На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,10 грн/дол., інформує сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 28 травня встановлені на такому рівні:
26,107517 грн за долар;
30,618896 грн за євро;
0,425140 грн за російський рубль;
35,003025 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 27 травня, курс усіх валют не змінився.