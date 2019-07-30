На Дніпропетровщині через пожежі оголосили надзвичайний стан



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Протягом доби рятувальники ліквідували 16 пожеж в екологічних системах

У Дніпропетровській області оголосили про надзвичайну пожежну небезпеку. Протягом доби рятувальники ліквідували 16 пожеж в екологічних системах, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Так, протягом чергової доби, 29 липня, пожежники Дніпропетровщини подолали 16 пожеж в природних екосистемах на загальній площі 14,7 га», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відомства зазначили, що суха трава горіла в місті Дніпро, Новомосковському, Покровському, Широківському, Павлоградському, Нікопольському та Апостолівському районах області.

Також рятувальники зазначили, що вдень температура повітря перевищує 30-градусну позначку.

«Через спеку, особливо у вітряну погоду, значно зростає загроза виникнення загорянь в екосистемах», - додали в ДСНС.

Напередодні повідомлялося, що у Херсонській області зайнялася хвоя на площі приблизно 1,2 га. Попередня причина пожежі - необережне поводження з вогнем. Інформація про подію внесена у Журнал єдиного обліку.