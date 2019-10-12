Націоналісти, які протестують у Золотому проти відведення військ, розказали про настрої місцевого населення



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Лідер «Національних дружин» Ігор Михайленко (псевдонім Друг Черкас) Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Михайленко: Настрої абсолютно різні, але ми не орієнтуємося на прихильників так званої «ЛНР» і «ДНР»

Лідер «Нацдружин» Ігор Михайленко в інтерв'ю «Главкому» розказав, які настрої зараз панують у Золотому і чи не чекають місцеві мешканці приходу проросійських сил.

«Більше вам скажу, деякі жителі Золотого ходили і голосували на «референдумі». Настрої абсолютно різні, але ми не орієнтуємося на прихильників так званої «ЛНР» і «ДНР», - розказав він.

Михайленко зазначив, що жителів Золотого, які чекають приходу проросійських сил, не більше, ніж проукраїнського населення. «Але є велика кількість людей, яка втомилася від війни, на них насправді ніхто не звертає уваги», - уточнив він.

Лідер «Нацдружин» заявив, що у них є вимога – скасування будь-яких Мінських домовленостей. «Потрібен перехід на зовсім інший формат, в якому переговори відбуватимуться в інтересах України. А от Росія на сьогоднішній день абсолютно задоволена всіма Мінськими форматами», - переконаний він.

Михайленко запропонував свій формат: «Якщо, наприклад, головнокомандувач ухвалить рішення зміни формату, ми йому із задоволенням дамо своє ветеранське бачення. Буде дуже добре, якщо він залучить нас до цього формування. Я впевнений що цей формат повинен формуватися не виключно в кабінеті Зеленського за закритими стінами», - резюмував лідер «Нацдружин».

Як повідомлялось, з минулих вихідних місто Золоте в Попаснянському районі на Луганщині, опинилося у центрі уваги всієї України. До нього почали з’їжджатися націоналісти, аби завадити розведенню військ, початок якого керівництво держави анонсувало на понеділок, 7 жовтня.

Згодом стало відомо, що заплановане розведення військ у Петрівському і Золотому, було відкладено через порушення проросійськими бойовиками режиму припинення вогню у цих точках.