«Нацкорпус» обмалювали будинок Медведчука нецензурними лайками



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Націоналісти закидали будинок петардами і фарами, а на паркані залишили нецензурні написи

До будинку Медведчука приїхало приблизно 100 осіб

Представники партії «Національний корпус» та громадської організації «Національні дружини» прийшли до будинку кума Володимира Путіна Віктора Медведчука і закидали подвір’я фаєрами і петардами, та написали нецензурні слова на паркані. Зокрема, як стверджують ЗМІ, вони написали на паркані садиби «Медведчук – х...йло».

«Після візиту до СБУ та передачі звернення Національний корпус завітав до маєтку Медведчука», - зазначається в повідомленні націоналістів.

На місці були присутні близько сотні поліцейських. За парканом знаходилася така ж кількість чоловіків спортивної зовнішності.

Акція відбулася ввечері 27 березня.

Вдень 27 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що за фактом незаконного перельоту голови політради партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктора Медведчука і кандидата в президенти Юрія Бойка до Москви буде зареєстроване кримінальне провадження.

Також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час засідання Кабінету міністрів запитав, на якій підставі нардеп Юрій Бойко і політик Віктор Медведчук здійснили політ у Російську Федерацію.

Як повідомлялося, кум Путіна привіз Бойка до Москви на зустріч з Медведєвим. Кандидат у президенти України Юрій Бойко та кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук у Москві зустрілися з прем'єром Росії Дмитром Медведєвим.

Нагадаємо, у СБУ прокоментували зустріч Медведчука і Бойка з російським прем'єром. У СБУ не виключили можливий опосередкований зв'язок цієї події із попередженим СБУ у Харкові терористичним актом у метрополітені.

Президент України Петро Порошенко вважає, що Медведчук і Бойко у Москві обговорюють, як посадити знову Україну на російську «газову голку».