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    «Нацкорпус» обмалювали будинок Медведчука нецензурними лайками

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    <span>Націоналісти закидали будинок петардами і фарами, а на паркані залишили нецензурні написи</span> - «Нацкорпус» обмалювали будинок Медведчука нецензурними лайками
    Націоналісти закидали будинок петардами і фарами, а на паркані залишили нецензурні написи

    До будинку Медведчука приїхало приблизно 100 осіб

    Представники партії «Національний корпус» та громадської організації «Національні дружини» прийшли до будинку кума Володимира Путіна Віктора Медведчука і закидали подвір’я фаєрами і петардами, та написали нецензурні слова на паркані. Зокрема, як стверджують ЗМІ, вони написали на паркані садиби «Медведчук – х...йло».

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    «Після візиту до СБУ та передачі звернення Національний корпус завітав до маєтку Медведчука», - зазначається в повідомленні націоналістів.

    На місці були присутні близько сотні поліцейських. За парканом знаходилася така ж кількість чоловіків спортивної зовнішності.

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    «Нацкорпус» обмалювали будинок Медведчука нецензурними лайками
    «Нацкорпус» обмалювали будинок Медведчука нецензурними лайками
    «Нацкорпус» обмалювали будинок Медведчука нецензурними лайками
    «Нацкорпус» обмалювали будинок Медведчука нецензурними лайками
    «Нацкорпус» обмалювали будинок Медведчука нецензурними лайками
    «Нацкорпус» обмалювали будинок Медведчука нецензурними лайками

    Акція відбулася ввечері 27 березня.

    Вдень 27 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що за фактом незаконного перельоту голови політради партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктора Медведчука і кандидата в президенти Юрія Бойка до Москви буде зареєстроване кримінальне провадження.

    Також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час засідання Кабінету міністрів запитав, на якій підставі нардеп Юрій Бойко і політик Віктор Медведчук здійснили політ у Російську Федерацію.

    Як повідомлялося, кум Путіна привіз Бойка до Москви на зустріч з Медведєвим. Кандидат у президенти України Юрій Бойко та кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук у Москві зустрілися з прем'єром Росії Дмитром Медведєвим.

    Нагадаємо, у СБУ прокоментували зустріч Медведчука і Бойка з російським прем'єром. У СБУ не виключили можливий опосередкований зв'язок цієї події із попередженим СБУ у Харкові терористичним актом у метрополітені.

    Президент України Петро Порошенко вважає, що Медведчук і Бойко у Москві обговорюють, як посадити знову Україну на російську «газову голку». 

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