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    Марчук заявив про неможливість угоди Кремля з Порошенком

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    <p>&laquo;Росія знає, що Порошенко стоїть твердо і має підтримку міжнародної коаліції, суспільства&raquo;, - підкреслив Марчук</p> - Марчук заявив про неможливість угоди Кремля з Порошенком

    «Росія знає, що Порошенко стоїть твердо і має підтримку міжнародної коаліції, суспільства», - підкреслив Марчук

    «Росію це не влаштовує - вони знають, яка буде лінія в другій каденції президента Порошенка», - зауважив Марчук

    Російська влада не може домовитись з президентом Петром Порошенком про капітуляцію України та здачу тимчасово окупованих територій.

    Про це в ефірі «Прямого» сказав представник України у Тристоронній контактній групі Євген Марчук.

    «Росія знає, що Порошенко стоїть твердо і має підтримку міжнародної коаліції, суспільства, попри те, що є ті, хто його критикує. Очевидно, що Росію це не влаштовує - вони знають, яка буде лінія в другій каденції президента Порошенка. А сподівання на те, що хтось там другий, чи Юлія Володимирівна, чи хто там іще, що вони можуть, нібито, на якихось умовах про капітуляцію домовитися... Так це просто, як я розумію, ніякому політику не вдасться піти на умови з Росією», - заявив він.

    Нагадаємо, раніше кандидат у президенти України Юрій Бойко та кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук у Москві зустрілися з прем'єром Росії Дмитром Медведєвим.

    Президент Петро Порошенко вважає, що Медведчук і Бойко у Москві обговорюють, як посадити знову Україну на російську «газову голку».

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