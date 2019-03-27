Аваков про політ Бойка в РФ: Він порушив законодавство України



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Кандидат у президенти України Юрій Бойко зустрічався у Москві з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим

Українське законодавство забороняє авіаційне сполучення з РФ, - міністр

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час засідання Кабінету міністрів запитав, на якій підставі нардеп Юрій Бойко і політик Віктор Медведчук здійснили політ у Російську Федерацію.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Міністр підкреслив, що з цього приводу було звернення парламентської фракції «Народний фронт».

Аваков нагадав, що політ був здійснений 22 березня, зазначивши, що українське законодавство забороняє авіаційне сполучення з РФ.

«Чому так сталося, що в порушення закону України, українських санкцій щодо заборони авіасполучення з РФ ми мали 22.03 переліт пана Бойка, спрямований з аеропорту Київ (Жуляни) - Москва о 12.50 і Москва - Київ (Жуляни) в 23.18. Ми всі знаємо, які переговори вів пан Бойко в Москві – антиукраїнські», - сказав Аваков.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Державіаслужбі та Держприкордонслужбі перевірити, чи були порушені закони України під час вильоту Бойка і Медведчука в Москву.

Аваков уточнив, що політ здійснили Бойко, Медведчук, Козак та інші.

Нагадаємо, в п'ятницю кандидат у президенти України, один із засновників «Опозиційною платформи - За життя» Бойко і голова політради «Опозиційною платформи - За життя» Віктор Медведчук провели зустріч у Москві з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим і главою «Газпрому» Олексієм Міллером і обговорили питання газу.

Під час переговорів Міллер підтримав пропозицію Медведчука повернутися до ідеї про створення консорціуму з управління газотранспортною системою України.