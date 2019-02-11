Нацполіція направить на вибори у східні області додаткові сили



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вибори президента України пройдуть 31 березня

В МВС заявили, що є інформація, що вибори на сході можуть зірвати диверсійні групи

Національна поліція на час проведення виборів направить додаткові групи у східні області України для запобігання провокаціям, оскільки правоохоронці мають інформацію про можливу діяльність диверсійних груп.

Про це на брифінгу 11 лютого заявив радник голови МВС Іван Стойко.

«Що стосується сходу України, ООС, то там спільно з ЦВК працюємо над тим, які дільниці будуть працювати. Прикордонники там чітко працюють, тому що є провокативні моменти, ми розуміємо, що можуть бути диверсійні групи. Хочу запевнити, що при розрахунках тут у нас декілька областей мають недостатньо сил, ми направимо додаткові сили у ті чи інші області, зокрема, й на схід України, де проводиться ООС», - сказав Стойко.

За його словами, усі території будуть забезпечені правоохоронцями й додатковими силами безпеки.

Нагадаємо, заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич заявив, що щонайменше 60 тисяч правоохоронців необхідно залучити для належного забезпечення правопорядку під час виборів президента 31 березня.

До вашої уваги: Календар виборів президента Детальніше про президентські вибори читайте тут

Джерело: 112 Україна