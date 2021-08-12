Росіяни у Чорному морі розлили нафту. Масштаби катастрофи приховують

Наразі нафтова пляма рухається у бік окупованого Криму

Площа розливу нафти в Чорному морі біля російського Новоросійська становить майже 80 квадратних кілометрів, а не 200 квадратних метрів, як заявлялося раніше. Про це повідомив Інститут космічних досліджень РАН.

«Розлив значно більший від заявленого, оскільки площа нафтового забруднення становила на момент радіолокаційної зйомки майже 80 кв. км. Нафтова пляма 8 серпня була витягнута від берега у відкрите море на відстань 19 кілометрів», - йдеться у повідомленні ІКД РАН.

Також опубліковано відповідний супутниковий знімок.

Росіяни забруднили нафтою 80 км2 Чорного моря

Російський Каспійський трубопровідний консорціум, повідомляючи про «залповий викид нафти» при закачуванні її на грецький танкер «Мінерва Симфоні», оцінював площу забруднення в 200 квадратних метрів.

Тож, площа розливу нафти може бути в 400 тис. разів більша від заявленої.

Розлив нафти в Чорному морі біля російського Новоросійська стався 7 серпня. Аварія сталася, коли нафту закачували на танкер. Тепер запевняють, що пляма може зникнути самостійно до вечора. Через шторм пляму не прибило до берега, тож очищувати берегову лінію не буде потрібно, заявили в Російській академії наук.

У «Грінпіс» же попереджають: у разі шторму розлив уже не вдасться відловити. «Велика частина розливу рознесеться морем, частина піде в атмосферу. Це погано, оскільки завдасть шкоди живим організмам і людині, яка буде цим дихати поблизу. Бо це канцероген, який спричиняє онкологію».

Щоб ліквідувати розлив, необхідні спеціальні судна, у яких є морські бони - спеціальні загородження, що запобігають розповсюдженню забруднення, кажуть екологи.