Нацрада позапланово перевірить телеканали «Дом» та «Інтер»

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення проведе позапланові перевірки телеканалів із 13 по 27 серпня

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланові безвиїзні перевірки ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України» (логотип «Дом») і ПрАТ «Телеканал Інтер» (логотип «Інтер»). «Дом» показав карту Росії з окупованим Кримом, а «Інтер» – фільми з акторами із чорного списку Мінкульту. Про це повідомили на сайті Нацради.

Зокрема, провівши моніторинг 12-17 та 20-24 липня телеканалу «Інтер», Національна рада зафіксувала в його ефірі 5 фільмів, які не можна показувати на території України – у них знімалися актори з переліку людей, які створюють загрозу національній безпеці України.

Зокрема, йдеться про кінострічки «Сімнадцять миттєвостей весни», «Гостя з майбутнього», «Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона: Собака Баскервілів», «Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона: Двадцяте століття починається» та «Місце зустрічі змінити не можна».

Як вказують у Нацраді, телеканал таким чином порушив закон «Про телебачення і радіомовлення».

До того телеканалу вже призначали перевірку через показ 11 фільмів за участі артистів із чорного списку з 28 червня по 11 липня.

Окрім того, там отримали звернення від Служби безпеки України та народних депутатів щодо телеканалу «Дом», який на заставці проєкту «Русский дневник» показав карту Росії з приєднаним окупованим Кримом.

Тоді на телеканалі заявляли, що не знають, як заставка потрапила у випуск, бо її немає у розпорядженні каналу. Там також публічно звернулися до СБУ для допомоги у проведенні внутрішнього розслідування та запевнили, що всі долучені до цього проєкту працівники наразі відсторонені від виконання своїх обов'язків.

У Нацраді кажуть, що цією заставкою телеканал порушив закон, за яким компанія зобов’язана дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії, а також поширювати об’єктивну інформацію.

Тепер Нацрада з питань телебачення і радіомовлення проведе позапланові перевірки телеканалів «Дом» та «Інтер» з 13 по 27 серпня.

До слова, «95 квартал» рекламує свої концерти на кремлівському телеканалі. Нагадаємо також, що попри агресію РФ, захоплення Криму та певних територій Донбасу, «Квартал 95» продає свої серіали Росії. При чому нинішнє СБУ та РНБО не бачать у цьому нічого поганого.