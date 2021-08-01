«Інтер» перекладає Олега Винника російською? Зібров не стримав свого обурення

Зібров жорстко розкритикував «Інтер» через рекламу Винника

Український артист Павло Зібров натрапив на рекламу концерту Олега Винника на телеканалі «Інтер». У артиста викликало обурення те, що слова Винника перекладали на російську мову, хоча сам він говорив українською. Про це він написав у Facebook.

«Сьогодні моєму обуренню немає меж і не вистачає слів українською мовою. Перемикав телевізійні канали і випадково потрапив на рекламу концерту Олега Винника на каналі Інтер, який, до речі, із задоволенням буду дивитися, але... Повернемося до реклами, яка звучала з вуст Олега українською мовою і також рядок, що біжить, і його пряма мова теж українською, і раптом... за кадром голос диктора все це перекладає на російську мову. Здалося, що по мені вдарив струм обурення, і це перед 30–річчям Незалежності України», – написав Зібров.

Співак зазначив, що генеральний продюсер телеканалу «Інтер» Ганна Безлюдна не поважає закони України, оскільки з 16 липня 2021 року реклама повинна звучати виключно українською мовою.

«І мені цікаво запитати у генерального продюсера телеканалу Інтер пані Безлюдної, яка мені здається просто не поважає закони України. Скажіть, будь ласка, громадяни України не розуміють українську мову, або цей концерт транслюватиметься у Воронежі чи Ростові?» – додав артист.

Зібров також звернувся до Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення з проханням перевірити рекламні ролики.

«І звертаюся до Нацради з телебачення і радіомовлення України! Подивіться сьогоднішні ранкові реклами цього концерту. Ще раз хочу вам дати пораду, пані Безлюдна, – полюбіть нарешті Україну і нашу мову так, як люблю її я», – підсумував Зібров.

Як раніше повідомлялося, канал «1+1» побачив «розкол суспільства» та відмовився дублювати фільми українською.

До слова, шість телеканалів не дотримуються закону про мову. Кремінь назвав порушників.

Нещодавно Нацрада оштрафувала канал Коломойського через російський серіал.

Тим часом, фракція «Європейської солідарності» може ініціювати у Верховній Раді розгляд звіту Нацради з питань телебачення та радіомовлення, щоб відхилити його, а це потягне за собою відставку половини складу Нацради. Про це написав у Facebook нардеп від «Євросолідарності» Микола Княжицький. Нардеп, зокрема, різко розкритикував Нацраду за бездіяльність під час порушень телеканалами закону про мову.