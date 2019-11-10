«Забагато України». Топведучий кремлівського каналу заявив про цензуру та зомбування росіян



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Максим Галкін заявив про цензуру та зомбування росіян

Галкін заявив про цензуру на російському телебаченні

Комік і телеведучий Максим Галкін заявив, що на російському телебаченні є цензура.

Фрагмент запису з його виступу в Новосибірську доступний на YouTube-каналі «Говорить Москва».

За словами артиста, телеканали постійно розповідають про події в Україні замість російського порядку.

«Весь час розповідають про Україну. Весь час про Україну. Мене це так дістало. Я ж не в Україні живу. Таке відчуття, що у нас все налагодилося і залишилося тільки ось українцям допомогти», - пояснив він.

Галкін додав, що раніше на російських телеканалах було більше політичного гумору, однак сьогодні «не все можна говорити».

«У нас з точки зору телебачення радянські часи повернулися, в гіршому сенсі слова. Нам не дають часу обмізкувати, нам відразу розжовують і кажуть: це вороги, ви сюди, це сюди», - зазначив комік.

У жовтні Сергій Свєтлаков заявив, що гумористична програма «Прожекторперісхілтон», яка виходила на Першому каналі, закрилася через цензуру. За його словами, ведучим, в тому числі і йому, неможливо було жартувати на певні теми.

Шоумен пояснив, що цього не дозволяв формат і вони «не захотіли виглядати ідіотами», продовжуючи випуск передачі. Перший канал не погодився зі словами гумориста.