Нацрада призначила позапланову перевірку ZIK через брутальну лексику в ефірі



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На каналі допустили трансляцію брифінгу з ненормативною лексикою

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову виїзну перевірку каналу ZIK через брутальну лексику в ефірі.

Про це повідомляє прес-служба Нацради.

12 і 13 грудня 2019 року зафіксовано трансляцію мовником брифінгу Міністерства внутрішніх справ України щодо справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, під час якого демонструвалися аудіозаписи телефонних розмов фігурантів кримінальної справи, що містили ненормативну лексику.

«Трансляція брифінгу з ненормативною лексикою у час, доступний для перегляду дітьми, є ознакою порушення мовником частини другої статті 6 Закону України Про телебачення і радіомовлення у частині трансляції програм або їх відеосюжетів, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків», − йдеться у повідомленні.