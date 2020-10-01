Нацрада реформ пропонує створити «єдине вікно» для прийому документів для енергорозподільчих компаній



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Концепція реформи приєднання до електромереж від експертів ОПРР містить мінімізацію посередників

Також змінити параметри стимулюючого тарифу для реформи приєднань до електромереж

Нацрада реформ пропонує мінімізувати участь посередників в процесі приєднання до електромереж та змінити параметри стимулюючого регулювання для енергорозподільчих компаній для здешевлення підключень. Про це повідомили в Офісі простих рішень та результатів.

Концепція реформи приєднання до електромереж від експертів ОПРР містить мінімізацію посередників і учасників процесу, відкритий доступ до містобудівного кадастру та інших вихідних даних, адмінвідповідальність за незабезпечення такого доступу, створення «Єдиного вікна» для видачі вихідних даних і узгодження проєкту, повний перехід на принцип оферти і акцепту в договірних відносинах.

«Пропонується спростити цей процес шляхом врегулювання проблеми оформлення прав на землю, зменшення бюрократії (замість 17 документів – 1), зменшення кількості погоджень з органами, загалом скоротити цей процес з 267 днів до 97 днів», – зазначив Експерт ОПРР Семен Кривонос.

Для здешевлення приєднання пропонують частину вартості перекласти на компанії, що здійснюють розподіл електроенергії.

«Пропонується зниження вартості приєднань шляхом посилення інфраструктури електромереж енергорозподільчими компаніями. А також шляхом перегляду параметрів повернення інвестицій на існуючі активи в стимулюючому тарифоутворенні для електромережевих компаній. Пропонується встановити дохідність на рівні 6%. Це дозволить компаніям посилювати підстанції і в наслідок перевести частину оплати за приєднання зі споживача на оператора систему розподілу», – зазначено в повідомленні Офісу простих рішень і результатів.

Михайло Саакашвілі відзначив, що у розробці цієї реформи брали участь всі гравці в цій сфері.

«Всі почали працювати разом, НКРЕКП, представники владних структур. На жаль, у сусідній Росії зробили вже більше, там є кримінальна відповідальність за не підключення. Вони це зробили і пішли ще далі. Тому ми повинну якнайшвидше врегулювати цю проблему», – наголосив Михайло Саакашвілі.

Нагадаємо, раніше Ольга Буславець заявила, що Міністерство енергетики підтримує перегляд стимулюючого регулювання для операторів системи розподілу для здешевлення підключення до електромереж.

До слова, Міненерго та Мінфін створять робочу групу для подолання боргової кризи в енергетиці.