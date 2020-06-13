Кабмін має намір зареєструвати законопроєкт про скорочення «зелених» тарифів – Буславець



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Очільниця міністерства енергетики висловила надію, що до меморандуму з урядом приєднаються і інші асоціації і інвестори, які поділяють його філософію

Буславець стверджує, що меморандум підписало більшість асоціацій та інвесторів ВДЕ

Кабінет міністрів України має намір зареєструвати законопроєкт про підтримку сектора «зеленої» енергетики, який передбачає зниження «зелених» тарифів і буде заснований на положеннях підписаного 10 червня меморандуму з представниками ринку «зеленої» енергетики. Про це заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславец на брифінгу.

«Сьогодні будемо намагатися внести до Верховної Ради законопроєкт як урядовий і будемо активно працювати з депутатами, комітетами, щоб ухвалити його ще до парламентських канікул, і щоб ми могли вже найближчим часом його виконувати і забезпечити стабільність роботи і галузі, і ринку», – сказала Буславець.

За словами т.в.о. міністра, уряд на позачерговому засіданні 12 червня затвердив законопроєкт, який імплементує зобов'язання, закладені в меморандумі з інвесторами ВДЕ, як з боку держави, так і інвесторів.

Буславець стверджує, що меморандум підписало більшість асоціацій та інвесторів ВДЕ.

При цьому очільниця міністерства енергетики висловила надію, що до цього меморандуму приєднаються і інші асоціації і інвестори, які поділяють його філософію.

Як повідомлялося, 10 червня глава Кабінету міністрів України Денис Шмигаль підписав з представниками інвесторів в «зелену» енергетику меморандум, що повинен вирішити проблеми сектора і допомогти вивести енергетичну галузь з кризи. За словами прем'єр-міністра, пропонований для ухвалення в парламенті законопроєкт повинен повністю базуватися на положеннях, які прописані в меморандумі – на інші поступки щодо зниження «зелених» тарифів уряд не піде. Глава Кабміну підкреслює, що законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року.

Нагадаємо, енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги за останні 9 місяців роботи. Зокрема, борги державного «Гарантованого покупця» перед інвесторами в «зелену» енергетику, за словами в.о. міністра енергетики Ольги Буславець досягли 14 млрд грн.

Також раніше виник скандал, пов'язаний з листуванням двох народних депутатів – глави і члена Комітету з енергетики Верховної Ради Андрія Геруса і Андрія Жупаніна. У смс-переписці містилися нецензурні формулювання, які передбачають намір розправи з інвесторами в «зелену» енергетики, що викликало ряд критичних заяв міжнародних інвесторів і організацій, які закликають Володимира Зеленського зустрітися з інвесторами і вирішити проблему «зелених».