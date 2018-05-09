Нацрада відреагувала на відео концерту на «Інтері», що спричинило обурення українців

У Нацраді закликали «припинити розколювати суспільство»

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення закликає мовників відповідально ставитися до наповнення програм і не розколювати країну. Заява з таким закликом опублікована на сайті відомства у відповідь на відео з концерту до 9 травня, яке покаже телеканал «Інтер». «У соціальних мережах зараз спалахнуло обурення поширеним



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У Нацраді закликали «припинити розколювати суспільство»

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення закликає мовників відповідально ставитися до наповнення програм і не розколювати країну.

Заява з таким закликом опублікована на сайті відомства у відповідь на відео з концерту до 9 травня, яке покаже телеканал «Інтер».

«У соціальних мережах зараз спалахнуло обурення поширеним роликом, змонтованим із кадрів грядущого «святкового» телепродукту на одному з каналів. Чергова маніпуляція і танці на ранах суспільства, якими, як правило, є старозавітні концерти на кшталт «голубого огонька» — є ніякою не свободою слова, не точкою зору, а діями, що спрямовані на розкол суспільства, спробою чергової атаки в інформаційній війні, використанням людей як матеріалу для пропаганди, а тим більше — старших людей, чиї життя заслуговують на шану. Закликаємо мовників виважено та відповідально ставитися до програмного наповнення, не розколювати суспільство, убезпечити аудиторію від мови ворожнечі та ненависті, говорити толерантно й з повагою до усіх співгромадян — про цінності життя й високу вартість миру», — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час цього концерту один з ведучих Андрій Доманський заявив, що вулиці українських міст називають «іменами фашистських злочинців».

«Сьогодні ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельної ходи у нашій столиці, де кожен метр просякнутий кров’ю наших співвітчизників. Це ми 9 травня приносимо квіти до Вічного вогню, це ми щороку відновлюємо пам’ятники воїнам, що загинули у боротьбі з фашизмом, ми — це наша Україна, це Україна, яка була окупована і перемогла, незважаючи ні на що», — заявив Доманський.