Надзвичайний стан у Вашингтоні триватиме до інаугурації Байдена

Мер міста продовжила особливий стан ще на 15 днів

Режим надзвичайного стану в Вашингтоні продовжений ще на 15 днів, повідомила мер американської столиці Мюріел Боузер. Режим був введений кілька годин тому після того, як прихильники президента Дональда Трампа прорвалися в будівлю Конгресу США. «Сьогоднішні події і обґрунтовані побоювання продовження надзвичайної ситуації становлять загрозу суспільній безпеці і благополуччю жителів округу. Виходячи з цього прийнято розпорядження продовжити надзвичайний режим на 15 днів до наступного розпорядження мера », – йдеться в повідомленні.

Мюріел Боузер також засудила позицію чинного глави Білого дому. «Президент Трамп продовжує розпалювати гнів і насильство, заявляючи, що президентські вибори були недійсними. Люди незадоволені судовими постановами і висновками державних виборчих комісій, і можна очікувати, що деякі люди продовжать свої насильницькі протести до інавгурації », – додала мер.

Режим надзвичайного стану діятиме до 15:00 за місцевим часом 21 січня. Інавгурація обраного президента Джо Байдена відбудеться 20 січня.

Раніше повідомлялося про введення у Вашингтоні комендантської години. Після її оголошення за минулу ніч поліція затримала 52 людини.