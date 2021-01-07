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    Надзвичайний стан у Вашингтоні триватиме до інаугурації Байдена

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    Вчора у Вашингтоні почалися протести прихильників Трампа - Надзвичайний стан у Вашингтоні триватиме до інаугурації Байдена
    Вчора у Вашингтоні почалися протести прихильників Трампа
    Фото: Getty Images

    Мер міста продовжила особливий стан ще на 15 днів

    Режим надзвичайного стану в Вашингтоні продовжений ще на 15 днів, повідомила мер американської столиці Мюріел Боузер. Режим був введений кілька годин тому після того, як прихильники президента Дональда Трампа прорвалися в будівлю Конгресу США. «Сьогоднішні події і обґрунтовані побоювання продовження надзвичайної ситуації становлять загрозу суспільній безпеці і благополуччю жителів округу. Виходячи з цього прийнято розпорядження продовжити надзвичайний режим на 15 днів до наступного розпорядження мера », – йдеться в повідомленні.

    Мюріел Боузер також засудила позицію чинного глави Білого дому. «Президент Трамп продовжує розпалювати гнів і насильство, заявляючи, що президентські вибори були недійсними. Люди незадоволені судовими постановами і висновками державних виборчих комісій, і можна очікувати, що деякі люди продовжать свої насильницькі протести до інавгурації », – додала мер.

    Режим надзвичайного стану діятиме до 15:00 за місцевим часом 21 січня. Інавгурація обраного президента Джо Байдена відбудеться 20 січня.

    Раніше повідомлялося про введення у Вашингтоні комендантської години. Після її оголошення за минулу ніч поліція затримала 52 людини.

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    Теги: Джозеф Байден Дональд Трамп вибори у США Вашингтон
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