Конгрес збирається на засідання, щоб назвати нового президента США

До моменту припинення роботи через штурм Капітолію прихильниками Трампа Конгрес встиг затвердити голоси лише двох штатів

Затвердження результатів виборів президента США продовжиться в середу ввечері у Вашингтоні.

Про це заявила спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, повідомляє CNN.

У листі до парламентарів вона заявила, що рішення про продовження процедури було ухвалено після консультацій з лідером демократичної більшості в Палаті представників Стені Хойєром і організатором парламентської більшості Джимом Клайберном.

«Після консультацій з Хойєром і Клайберном, а також після дзвінків в Пентагон, Міністерство юстиції і віце-президенту ми вирішили, що повинні продовжити роботу сьогодні ввечері в Капітолії, як тільки він буде допущений до використання», – написала Пелосі.

До моменту припинення роботи через штурм Капітолію прихильниками Трампа Конгрес встиг затвердити голоси лише двох штатів – дев’ять голосів виборників від Алабами та три – від Аляски. Усі ці 12 голосів були віддані за Дональда Трампа. Загалом має бути затверджено 538 голосів виборників.

Як відомо, з Сенату США врятували бюлетені, які підтверджують перемогу Байдена.

Зазначимо, близько опівночі за київським часом керівництво американського Конгресу евакуювали з Капітолію на військову базу. Тоді ж зал Сенату очистили від прихильників президента Дональда Трампа. Згодом силовики зачистили будівлю Капітолію.

Як відомо, під час штурму Капітолію силовики підстрелили кількох прихильників Трампа (відео). Згодом стало відомо, що жінка, яку поранили в шию в будівлі Конгресі США, померла.

Новообраний президент США Джо Байден назвав штурм Капітолію у Вашингтоні «заколотом», а не протестом.

Глава МЗС України заявив, що відновлення демократичних процедур в США важливе не лише для Штатів, а й для усього світу, зокрема для України.

Як відомо, ввечері 6 січня учасники мітингу на підтримку чинного президента США Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де у Конгрес має оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

У Вашингтоні через протести і заворушення прихильників чинного президента США Дональда Трампа запровадили комендантську годину.

Цього тижня Дональд Трамп заявив, що влаштує «пекельну битву» за посаду президента, якщо демократи «захоплять» Сенат та Білий дім.