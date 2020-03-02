Сенаторка Клобушар завершила виборчу кампанію і підтримала Байдена



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Емі Клобушар протрималася в президентських перегонах довше, ніж відоміші претенденти

Емі Клобушар вилітає до Далласа, щоб приєднається до Байдена

Сенаторка-демократка від Міннесоти Емі Клобушар заявила, що завершує виборчу кампанію у США.

Про це 2 березня повідомляє «Голос Америки».

Політик заявила про те, що має намір підтримати Джо Байдена. Сьогодні ввечері вона повинна вилетіти до Далласа, щоб приєднається до Байдена.

Повідомляється, що Клобушар протрималася в президентських перегонах довше, ніж відоміші претенденти.

Так, в неділю про вихід із президентських перегонів оголосив інший претендент на номінацію від демократів – Піт Буттіджич.

Президент США Дональд Трамп у своєму Twitter написав, що голоси Буттіджича відійдуть Джо Байдену, який вперше виграв праймеріз у Південній Кароліні.

До слова, 65% американців вважають, що Трампа переоберуть на другий термін.

Нагадаємо, раніше The Washington Post повідомила, що РФ збирається підтримати на виборах президента Сполучених Штатів сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса, готуючи кампанію по втручанню в американські вибори у 2020 році.

Як повідомлялося, Сандерс випередив інших кандидатів у президенти США від демократів.

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