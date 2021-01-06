Штурм Капітолію: у Вашингтоні запровадили комендантську годину

Учасники мітингу на підтримку чинного президента США Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію

До 6:00 четверга, 7 січня, в окрузі Колумбія діятиме комендантська година

У Вашингтоні через протести і заворушення прихильників чинного президента США Дональда Трампа запровадили комендантську годину.

Про це повідомляється на сайті мерії міста.

«Сьогодні мер Мюріел Баузер розпорядилася ввести комендантську годину в окрузі Колумбія з 18:00 середи, 6 січня, до 6:00 четверга, 7 січня», – сказано в тексті документу.

I was today years old when I learned you could do this at the Capitol and not be shot... or hindered in any way, it seems. https://t.co/zpWzO0ALp7 — Wheezy Waiter (@wheezywaiter) January 6, 2021

Відзначається, що в ці години ніхто, крім осіб, призначених мером, не повинен пересуватися пішки або на будь-якому транспорті по місту.

Pro-Trump protesters have stormed the US Capitol, where members of Congress were meeting to certify President-elect Joe Biden's win. https://t.co/XSjeyp448n pic.twitter.com/72YdffsuYJ — CNN (@CNN) January 6, 2021

Як відомо, учасники мітингу на підтримку чинного президента США Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де у Конгрес має оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

Зазначимо, у середу ввечері Конгрес США призупинив засідання, на якому мають затвердити результати виборів президента: обидві палати розійшлися на дебати.

Конгрес отримав письмове заперечення проти затвердження перемоги демократа Джо Байдена виборників в Аризоні.

Як повідомлялося, сьогодні, 6 січня, конгрес США збереться для затвердження перемоги Байдена.

Також нагадаємо, що 6 січня у США невідомі погрожують скерувати літак у будівлю Капітолію, де засідатиме Конгрес.

Цього тижня Дональд Трамп заявив, що влаштує «пекельну битву» за посаду президента, якщо демократи «захоплять» Сенат та Білий дім.