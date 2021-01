Штурм Капітолію: у Вашингтоні запровадили комендантську годину

У Вашингтоні через протести і заворушення прихильників чинного президента США Дональда Трампа запровадили комендантську годину.

Про це повідомляється на сайті мерії міста.

«Сьогодні мер Мюріел Баузер розпорядилася ввести комендантську годину в окрузі Колумбія з 18:00 середи, 6 січня, до 6:00 четверга, 7 січня», – сказано в тексті документу.

I was today years old when I learned you could do this at the Capitol and not be shot... or hindered in any way, it seems. https://t.co/zpWzO0ALp7