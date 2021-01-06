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    У світі

    Штурм Капітолію: у Вашингтоні запровадили комендантську годину

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    Учасники мітингу на підтримку чинного президента США Дональда Трампа&nbsp;прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію - Штурм Капітолію: у Вашингтоні запровадили комендантську годину
    Учасники мітингу на підтримку чинного президента США Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію

    До 6:00 четверга, 7 січня, в окрузі Колумбія діятиме комендантська година

    У Вашингтоні через протести і заворушення прихильників чинного президента США Дональда Трампа запровадили комендантську годину.

    Про це повідомляється на сайті мерії міста.

    «Сьогодні мер Мюріел Баузер розпорядилася ввести комендантську годину в окрузі Колумбія з 18:00 середи, 6 січня, до 6:00 четверга, 7 січня», – сказано в тексті документу.

    Відзначається, що в ці години ніхто, крім осіб, призначених мером, не повинен пересуватися пішки або на будь-якому транспорті по місту.

    Як відомо, учасники мітингу на підтримку чинного президента США Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де у Конгрес має оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

    Зазначимо, у середу ввечері Конгрес США призупинив засідання, на якому мають затвердити результати виборів президента: обидві палати розійшлися на дебати.

    Конгрес отримав письмове заперечення проти затвердження перемоги демократа Джо Байдена виборників в Аризоні.

    Як повідомлялося, сьогодні, 6 січня, конгрес США збереться для затвердження перемоги Байдена.

    Також нагадаємо, що 6 січня у США невідомі погрожують скерувати літак у будівлю Капітолію, де засідатиме Конгрес.

    Цього тижня Дональд Трамп заявив, що влаштує «пекельну битву» за посаду президента, якщо демократи «захоплять» Сенат та Білий дім.

    Теги: США акція протест вибори у США поліція комендантська година
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