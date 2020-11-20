Перерахунок голосів у Джорджії підтвердив перемогу Байдена — держсекретар штату

Результат перерахунку дуже близький до того результату, про який було повідомлено в ніч виборів

Ручний перерахунок бюлетенів у штаті Джорджіа підтвердив, що переможцем виборів у штаті, що відбулися 3 листопада, є Джо Байден.

Про це заявив держсекретар штату Джорджіа Бред Раффенспергер, повідомляє Голос Америки.

«Немає сумніву в тому, що штат сертифікує перемогу Байдена», — підкреслив Раффенспергер.

За його словами, результат перерахунку дуже близький до того результату, про який було повідомлено в ніч виборів.

Перерахунок голосів у Джоржії було розпочато після того, як неофіційні результати голосування показали, що Байден набрав приблизно на 14 тисяч голосів більше, ніж Трамп. У Джорджії голоси перераховували вручну.

15 листопада Трамп вперше опосередковано визнав перемогу Байдена, але додав, що демократу це вдалося завдяки «фальсифікаціям».

За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів стає кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набирає 232 голоси.

Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.

Підтримав Трампа і держсекретар США Майк Помпео, який фактично оголосив про перемогу президента на виборах 3 листопада.

Трамп має реальні шанси повернутися до Білого дому у 2024 році, після наступних президентських виборів у США. Про це зокрема свідчить потужна підтримка Трампа на виборах 2020 року, яка може зберегтися і до наступних виборів. Наразі у середовищі республіканців немає яскравою постаті, яка могла б суперничати з Трампом по популярності.

На думку оглядачів, для цього Трамп повинен визнати поразку та забезпечити плавний перехід влади до команди Джо Байдена. Інший варіант поведінки лише зашкодить йому у майбутньому та відштовхне прихильників.