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    У світі

    Трамп заявив про зраду Байденом афроамериканців

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    Трамп заявив про зраду Байденом афроамериканців

    Трамп звинуватив опонентів у тому, що протягом 50 років вони переносили робочі місця в Китай

    Президент США Дональд Трамп на першому ж виступі після одужання розкритикував свого суперника на майбутніх виборах в президенти США від Демократичної партії Джозефа Байдена, звинувативши його в зраді афроамериканців і представників іспаномовного спільноти.

    За його словами, політика демократів полягає в тому, щоб не приносити нічого крім лиха, проблем і бідності.

    Трамп також звинуватив опонентів у тому, що протягом 50 років вони переносили робочі місця в Китай.

    Він зазначив, що країна завдяки запровадженим митам змогла отримати з Китаю «мільярди і мільярди доларів», а також пообіцяв повернути робочі місця назад в США.

    8 жовтня, Комісія з президентських дебатів оголосила, що Байден та інфікований Трамп будуть спілкуватися вперше в історії країни віртуально.

    Нагадаємо, 7 жовтня Байден написав, що відмовляється від дебатів з Трампом, доки той хворіє на коронавірус.

    Також повідомлялося, що Байден максимально збільшив відрив від Трампа.

    До слова, хворий на Covid–19 Трамп має намір повернутися до передвиборчих перегонів наступного тижня. 

    2 жовтня Трамп підхопив коронавірус.

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