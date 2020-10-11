Трамп заявив про зраду Байденом афроамериканців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трамп звинуватив опонентів у тому, що протягом 50 років вони переносили робочі місця в Китай

Президент США Дональд Трамп на першому ж виступі після одужання розкритикував свого суперника на майбутніх виборах в президенти США від Демократичної партії Джозефа Байдена, звинувативши його в зраді афроамериканців і представників іспаномовного спільноти.

За його словами, політика демократів полягає в тому, щоб не приносити нічого крім лиха, проблем і бідності.

Трамп також звинуватив опонентів у тому, що протягом 50 років вони переносили робочі місця в Китай.

Він зазначив, що країна завдяки запровадженим митам змогла отримати з Китаю «мільярди і мільярди доларів», а також пообіцяв повернути робочі місця назад в США.

8 жовтня, Комісія з президентських дебатів оголосила, що Байден та інфікований Трамп будуть спілкуватися вперше в історії країни віртуально.

Нагадаємо, 7 жовтня Байден написав, що відмовляється від дебатів з Трампом, доки той хворіє на коронавірус.

Також повідомлялося, що Байден максимально збільшив відрив від Трампа.

До слова, хворий на Covid–19 Трамп має намір повернутися до передвиборчих перегонів наступного тижня.

2 жовтня Трамп підхопив коронавірус.

Читайте також: