Українцям пояснили, як не переплачувати за газ



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Так звані «температурні» коефіцієнти облгази почали нараховувати, починаючи з 2018 року

Облгази вважають, що люди споживають більше газу, ніж накручує лічильник

Облгази почали виставляти споживачам рахунки із значною сумою заборгованості, яку не зазначали раніше. При цьому споживачам погрожують відключенням газопостачання в разі несплати.

Про це повідомляє консультаційний центр ГазПравда,

Так звані «температурні» коефіцієнти облгази почали нараховувати, починаючи з 2018 року. Проте, під час переходу до іншого постачальника, облгази виставляють заборгованість з урахуванням коефіцієнтів, починаючи аж з 2015 року.

Облгази вважають, що люди споживають більше газу, ніж накручує лічильник. Однак проти такої практики виступають як споживачі, так і регулятор. Бо втрати «від стискання газу» вже закладені в тариф. Тож побутові споживачі мають сплачувати суто по лічильнику.

У разі зміни постачальника газу та нарахування «температурних» коефіцієнтів за період з 2015 року пропонують такі дії:

звернутися до контакт-центру свого постачальника газу телефоном або електронною поштою для отримання роз’яснення: за що саме, та за який період вам нараховано борг;

надіслати до вашого постачальника газу претензію щодо незаконності зазначених нарахувань з вимогою здійснення перерахунку;

дочекатися відповіді від постачальника на претензію. Якщо постачальник не вирішить вашу проблему і не здійснить перерахунок, необхідно надіслати скарги до НКРЕКП та Держпродспоживслужби;

подавати заяву до суду та вимагати зобов’язати постачальника усунути порушення та здійснити перерахунок незаконних нарахувань у судовому порядку.

Нагадаємо, оператори ГРМ, які працюють під брендом РГК з травня по вересень скоротили заборгованість за послуги балансування майже на чверть, а три компанії повністю розрахувались з Оператором ГТС.

Як повідомлялося, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко жорстко розкритикував проект Держбюджету на наступний рік. »Зростання видатків на утримання Офісу президента в умовах економічної кризи, російської агресії та епідемії коронавірусу – це неприпустиме марнотратство».

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