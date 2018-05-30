«Нафтогаз» планує вперше закупити український газ на внутрішньому ринку

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Кабмін відклав підвищення цін на газ для населення, яке вимагає МВФ

У червні 2018 року «Нафтогаз» почне тестові закупівлі природного газу, видобутого приватними компаніями в Україні.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Там повідомляють, що ціна, за якою планується тестова закупівля газу, складе 6,9 тисяч гривень без ПДВ (8,28 тисяч гривень з ПДВ) за тисячу кубометрів.

30 травня також стало відомо проте, що Кабмін відклав підвищення цін на газ для населення, яке вимагає МВФ.

Наразі ціна на газ для населення складає 6957,9 гривень за 1000 кубометрів. В той же час, для підприємств цей показник перевищує 10 тисяч гривень. Нагадаємо, що ключовими вимогами МВФ до України для отримання наступного траншу макрофінансової допомоги є створення Антикорупційного суду, підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня та забезпечення рівня дефіциту держбюджету 2018 року на рівні 2,5% від ВВП.

Раніше колишній очільник регулятора, що встановлює тарифи на оплату газу, Дмитро Вовк, повідомляв, що у разі виконання вимоги МВФ щодо зрівняння цін на газ для населення та підприємств, тарифи на газ можуть зрости на 70%.

Також «Нафтогаз» підвищив ціни на газ для підприємств вдруге за останні 3 місяці. Зокрема, у травні ціни на газ зросли на 5,2-5,5%, а з червня ціна підвищиться ще на майже 10%.