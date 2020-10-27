«Нафтогаз» прогнозує подальше зростання цін на газ



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Прогнози вказують, що в листопаді-грудні варто очікувати подальшого подорожчання газу

Зростання цін на газ пов'язане з початком опалювального сезону

У найближчі місяці варто очікувати підвищення ціни на газ. При цьому в Україні стрімке зростання цін можуть стримати значні запаси газу в сховищах.

Про це повідомляє пресслужба НАК «Нафтогаз України».

Зазначається, що зростання цін на газ пов'язане з початком опалювального сезону. У листопаді-грудні варто очікувати подальшого подорожчання.

«Прогнози вказують, що в листопаді-грудні варто очікувати подальшого подорожчання газу. Але значні запаси підземних сховищах України та Європи втримають ціни від стрімкого зростання», – йдеться в повідомленні.

Також в «Нафтогазі» зазначають, що ціна газу в Європі «буквально за місяць» зросла на 26%. Через це довелося переглянути ціну газу для українських виробників тепла на жовтень.

Нагадаємо, в жовтні ціна газу для виробників теплової енергії складе 5 374,10 гривні за 1 тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортування), що на 24,4% більше, ніж у вересні.

Як повідомлялося, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у вересні встановила оптову ціну на газ для виробників теплової енергії на рівні 4,319 грн за м3, що на 45,3% вище ціни блакитного палива в серпні.

До слова, українцям пояснили, як не переплачувати за газ.