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    «Нафтогаз» прогнозує подальше зростання цін на газ

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    Прогнози вказують, що в листопаді-грудні варто очікувати подальшого подорожчання газу - «Нафтогаз» прогнозує подальше зростання цін на газ
    Прогнози вказують, що в листопаді-грудні варто очікувати подальшого подорожчання газу

    Зростання цін на газ пов'язане з початком опалювального сезону

    У найближчі місяці варто очікувати підвищення ціни на газ. При цьому в Україні стрімке зростання цін можуть стримати значні запаси газу в сховищах.

    Про це повідомляє пресслужба НАК «Нафтогаз України».

    Зазначається, що зростання цін на газ пов'язане з початком опалювального сезону. У листопаді-грудні варто очікувати подальшого подорожчання.

    «Прогнози вказують, що в листопаді-грудні варто очікувати подальшого подорожчання газу. Але значні запаси підземних сховищах України та Європи втримають ціни від стрімкого зростання», – йдеться в повідомленні.

    Також в «Нафтогазі» зазначають, що ціна газу в Європі «буквально за місяць» зросла на 26%. Через це довелося переглянути ціну газу для українських виробників тепла на жовтень.

    Нагадаємо, в жовтні ціна газу для виробників теплової енергії складе 5 374,10 гривні за 1 тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортування), що на 24,4% більше, ніж у вересні.

    Як повідомлялося, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у вересні встановила оптову ціну на газ для виробників теплової енергії на рівні 4,319 грн за м3, що на 45,3% вище ціни блакитного палива в серпні.

    До слова, українцям пояснили, як не переплачувати за газ.

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