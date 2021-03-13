Накопичення Кабміном боргів перед «зеленими» інвесторами шкодить нацбезпеці держави – нардеп

Буймістер підкреслила, що депутати зробили все для того, щоб допомогти уряду виконати завдання щодо виплати боргів за допомогою різних джерел

Насправді питання погашення заборгованості – це не тільки питання грошей

Кабінет міністрів України не виконує зобов’язання перед інвесторами у відновлювану енергетику щодо строків виплати боргів і це шкодить національній безпеці держави, оскільки розвиток «зеленої» енергетики допомагає державі позбутися російського економічного і політичного впливу.

Про це повідомила народна депутатка Людмила Буймістер.

«Насправді питання погашення заборгованості – це не тільки питання грошей. Це в першу чергу питання інвестиційного клімату нашої держави, а також в принципі національної безпеки», – сказала Буймістер.

Вона нагадала, що в стратегії енергетичної безпеки Російської Федерації розвиток альтернативних джерел енергії в сусідніх країнах, серед яких Україна, є основною загрозою національній безпеці і тому Росія усіляко створює проблеми в нашій державі.

Буймістер підкреслила, що депутати зробили все для того, щоб допомогти уряду виконати завдання щодо виплати боргів за допомогою різних джерел.

«Сьогодні залишилося одне – «Гарантованому покупцю» треба просто виконати свої зобов’язання, виконати закон і сплатити ці кошти. Це нам закриє зобов’язання по меморандуму за минулий рік, які вже прострочені», – сказала Буймістер.

При цьому вона підкреслила, що уряд має забезпечити виконання законодавства, де передбачено виділення 20% з бюджету для фінансування «зеленої» генерації.

Нагадаємо, 10 березня представники іноземних інвесторів написали листа до Зеленського з вимогою втрутитись в критичне ігнорування владою умов меморандуму щодо відновлюваної енергетики, оскільки Кабінет міністрів порушує графік виплати боргів за вироблену в 2020 році зелену електроенергію. На думку президента Американської торговельної палати в Україні Андрія Гундера,

Зеленський підставив інвесторів у відновлювану енергетику своїми закликами в Давосі в 2020 році, коли сказав, що держава забезпечить стабільний інвестклімат всім іноземним інвесторам, які вкладатимуть кошти в Україну.

Як повідомлялося, Європейський парламент стурбований невиконанням Кабміном Дениса Шмигаля зобов'язань щодо погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел енергії. Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% «старого» боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року, однак цього не сталося.

Станом на 1 березня виплачено лише 3 мільярди гривень «старого» боргу. Крім того, інвестори не бачать жодних рішень Кабміну щодо виплати інших боргів в обсязі 13,4 млрд грн протягом цього року. Представник Єврокомісії в Україні Торстен Велерт вказує, що Кабмін повинен виплатити борги підприємствам відновлюваної енергетики, як того вимагає підписаний 2020 меморандум, а також максимально наблизити момент запуску «зелених» аукціонів в Україні для подальшого зниження вартості електроенергії з відновлюваних джерел.