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    «Україна дає здачі»: Зеленський звернувся до громадян через рішення РНБО

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    Володимир Зеленський звернувся до українців через рішення РНБО - «Україна дає здачі»: Зеленський звернувся до громадян через рішення РНБО
    Володимир Зеленський звернувся до українців через рішення РНБО

    Зеленський пояснив рішення останнього засідання Ради національної безпеки та оборони, а також анонсував нові рішення

    Президент Володимир Зеленський прокоментував останні рішення РНБО.

    Про це глава держави заявив у відеозверненні на своїй сторінці в Фейсбук.

    «Не секрет, що останні рішення РНБО викликали значний резонанс. Схвалення у суспільстві та, зрозуміло, обурення тих, хто знаходить у рішеннях РНБО свої прізвища та свій бізнес. Сьогодні я підіб'ю попередні підсумки, розставлю крапки над «і» та простою мовою поясню вам – нашим громадянам України, що саме відбувається», – сказав Зеленський.

    Він пояснив, що таким чином Україна «дає здачі».

    «Коротко я описав би цей процес трьома словами: Україна дає здачі. Здачі всім, хто довгі роки завдавав по ній ударів, користуючись її слабкістю, відсутністю законності, порядку та найголовнішого – справедливості. Справедливості, яка довгі роки для звичайних людей була навіть не дефіцитом. А чимось міфічним, ніби з легенд про цвіт папороті. Поки ми з вами вірили, що справедливість є, і безуспішно намагались її знайти, дехто привласнював собі державні ресурси, надра, стратегічні підприємства, трубопроводи і навіть, як виявилося, – Конституційний Суд України. Одним словом – усе, що «погано лежить». Відновлення справедливості в Україні було однією з моїх ключових обіцянок. Кажуть, обіцяного чекають три роки. Ми почали трішки раніше», – сказав Зеленський.

    За словами президента, влада присікла спробу розколоти Україну пропагандою та дезінформацією.

    «2-го лютого 2021-го року було заблоковано діяльність осіб, які вважали нормою вести бізнес на тимчасово окупованих територіях України і фінансувати дезінформаційні батальйони, що атакували українців залпами брехні та маніпуляцій«, – заявив Зеленський.

    Нагадаємо, у лютому 2021 року за рішенням РНБО на нардепа від ОПЗЖ, проросійського політика Віктора Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

    19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Проте, попри санкції він може і далі використовувати свої автомобілі та нерухомість.

    Теги: РНБО санкції бізнес Україна
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