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    Напад із ножем поблизу Парижа поліція розслідує як теракт

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    Напад із ножем поблизу Парижа поліція розслідує як теракт

    За даними слідчих, нападник кілька років тому навернувся в іслам, він страждав психічними розладами

    Випадок поблизу французької столиці Парижа, коли чоловік напав на перехожих із ножем, убивши одного й поранивши двох людей, розслідує контртерористичний відділ прокуратури.

    Про це повідомляє BBC із посиланням на заяву міністерства юстиції Франції.

    Там говориться, що розслідувачі «встановили певну радикалізацію звинуваченого».

    «Встановлені факти виправдовують пов’язування подальшого розслідування вбивства й замахів на вбивство як пов’язаних із терористичною діяльністю», – йдеться в заяві.

    Зокрема, заступник директора регіональної кримінальної поліції Філіп Бужо зазначив, що в сумці нападника, якого правоохоронці називають «Натан С.», знайдено книги, «деякі з яких ми можемо визначити як салафістські».

    Салафізм (з арабської «попередники», «предки») — сучасний фундаменталістський, ультра-консервативний рух в сунітському ісламі, який шукає духовне повернення до «стародавніх» (предків). Він був започаткований наприкінці ХІХ століття у відповідь на західноєвропейський імперіалізм.

    теракт книги вбивство
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