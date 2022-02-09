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    Смерть нардепа Полякова: у поліції розповіли про розслідування

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    Антона Полякова знайшли мертвим&nbsp;у таксі уночі 8 жовтня - Смерть нардепа Полякова: у поліції розповіли про розслідування
    Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня
    фото з відкритих джерел

    Поліція здійснює досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство)

    Столична поліція продовжує розслідування у кримінальному провадженні за фактом загибелі народного депутата України Антона Полякова. Про це йдеться у відповіді слідчого управління Головного управління Національної поліції у Києві на інформаційний запит Укрінформу.

    «За фактом смерті 08.10.2021 р. народного депутата України Антона Полякова слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що наразі вживаються всі необхідні заходи, спрямовані на повне та неупереджене дослідження обставин смерті Полякова.

    Нагадаємо, що народна депутатка Галина Янченко однією з перших заявила, що в крові Антона Полякова знайдений алкоголь і метадон.

    Згодом «слуга» Янченко зізналася, звідки в неї дані експертизи про причини смерті Полякова.

    За даними поліції, ввечері Поляков разом зі своїм знайомим Русланом Джабулатовим відпочивав в одному з розважальних закладів Києва, де вживав алкогольні напої.

    Також соратник Полякова розповів про останні години життя нардепа.

    Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. Полякова знайшли у таксі, яке патрульні спинили за порушення правил. Полякова нудило у машині, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати.

    Також слідчі назвали попередню причину смерті нардепа Полякова, однак відзначили, що наразі очікують результатів інших судово-медичних досліджень.

    Нагадаємо, 15 листопада 2019 року фракція «Слуга народу» виключила народних депутатів Анну Скороход і Антона Полякова. Вони стали першими, кого «Слуга народу» фактично вигнала із фракції. Офіційна причина – неголосування за законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції. Згодом Поляков приєднався до депутатської групи «За майбутнє». Під час місцевих виборів партія «За майбутнє» висунула Антона Полякова на посаду Чернігівського міського голови.

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    Теги: вбивство смерть розслідування поліція фракція Антон Поляков За майбутнє
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    Смерть нардепа Полякова: у поліції розповіли про розслідування