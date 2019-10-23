Нардеп Медяник намагався посприяти розслідуванню кримінальних справ у телефонному листуванні, - Арахамія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардеп від фракції «Слуга народу» В'ячеслав Медяник

В'ячеслав Медяник готовий пройти перевірку на детекторі брехні

Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу» В'ячеслав Медяник стверджує, що в телефонному листуванні він намагався посприяти розслідуванню кримінальних справ. Про це заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Він таку папку надав. Каже, захищає інтереси держави. Дійсно, там є кримінальна справа про розкрадання в Аграрному фонді, на багато грошей, і щодо захоплення заводу «Океан». Його версія в тому, що він допомагає довести ці справи до кінця, тому що їх навмисно, на його думку, гальмують і не дають хід», - сказав він.

Медяник готовий пройти перевірку на детекторі брехні.

Крім того, Арахамія зазначив, що наступного пленарного тижня (29 жовтня - 1 листопада) парламент розгляне подання на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Ради Ярослава Дубневича (група «За майбутнє»).

Як повідомлялось, Генеральна прокуратура перевірить можливе втручання в роботу прокуратури Медяника.

Раніше журналісти сфотографували листування члена комітету з правоохоронної діяльності Медяника в телефоні, де політик вказував, що працював «у зв'язці» з генпрокуратурою і дізнавався про встановлення нових лобістів. Нардеп пообіцяв «порішати» питання з правоохоронними органами.

До того, як стати народним депутатом, В'ячеслав Медяник займався будівельним бізнесом у Дніпрі.

Працював також координатором юридичного напряму в Штабі національного захисту Дніпропетровської області, яким керував Юрій Береза (депутат VIII скликання).

При цьому, декларація депутата за 2018 рік дуже мізерна. На сайті НАЗК документ вже є. Там зазначено, що у Медяника п'ятеро дітей (від двох шлюбів, - ред.), А в його власності 4,5 сотки землі в Дніпрі. Разом з дружиною Інною депутат ділить квартиру площею 210 кв.м. Два автомобіля (Porche Cayenne і BMV 523і) числяться на дружині.

Цікаво, що все рухоме і нерухоме майно, яке зазначено в документі, було придбане саме в 2018 році.

Читайте також: