  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Нардеп Медяник намагався посприяти розслідуванню кримінальних справ у телефонному листуванні, - Арахамія

    • Розсилка
    Нардеп від фракції &laquo;Слуга народу&raquo; В'ячеслав Медяник - Нардеп Медяник намагався посприяти розслідуванню кримінальних справ у телефонному листуванні, - Арахамія
    Нардеп від фракції «Слуга народу» В'ячеслав Медяник

    В'ячеслав Медяник готовий пройти перевірку на детекторі брехні

    Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу» В'ячеслав Медяник стверджує, що в телефонному листуванні він намагався посприяти розслідуванню кримінальних справ. Про це заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

    «Він таку папку надав. Каже, захищає інтереси держави. Дійсно, там є кримінальна справа про розкрадання в Аграрному фонді, на багато грошей, і щодо захоплення заводу «Океан». Його версія в тому, що він допомагає довести ці справи до кінця, тому що їх навмисно, на його думку, гальмують і не дають хід», - сказав він.

    Медяник готовий пройти перевірку на детекторі брехні.

    Крім того, Арахамія зазначив, що наступного пленарного тижня (29 жовтня - 1 листопада) парламент розгляне подання на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Ради Ярослава Дубневича (група «За майбутнє»).

    Як повідомлялось, Генеральна прокуратура перевірить можливе втручання в роботу прокуратури Медяника.

    Раніше журналісти сфотографували листування члена комітету з правоохоронної діяльності Медяника в телефоні, де політик вказував, що працював «у зв'язці» з генпрокуратурою і дізнавався про встановлення нових лобістів. Нардеп пообіцяв «порішати» питання з правоохоронними органами.

    До того, як стати народним депутатом, В'ячеслав Медяник займався будівельним бізнесом у Дніпрі.

    Працював також координатором юридичного напряму в Штабі національного захисту Дніпропетровської області, яким керував Юрій Береза (депутат VIII скликання).

    При цьому, декларація депутата за 2018 рік дуже мізерна. На сайті НАЗК документ вже є. Там зазначено, що у Медяника п'ятеро дітей (від двох шлюбів, - ред.), А в його власності 4,5 сотки землі в Дніпрі. Разом з дружиною Інною депутат ділить квартиру площею 210 кв.м. Два автомобіля (Porche Cayenne і BMV 523і) числяться на дружині.

    Цікаво, що все рухоме і нерухоме майно, яке зазначено в документі, було придбане саме в 2018 році.

    Читайте також: 
    прокуратура депутат декларація НАЗК скандал партія Слуга народу майно Давид Арахамія парламент В'ячеслав Медяник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ