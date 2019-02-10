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    Нардеп натякнув, що Зеленський для Коломойського, може стати тим, ким став Путін для Березовського

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    Нардеп натякнув, що Зеленський для Коломойського, може стати тим, ким став Путін для Березовського
    Фотоколаж: Корупція.Інфо

    Сергій Лещенко сподівається, що розум, хитрість та життєва мудрість Володимира Зеленського не дозволять йому бути заручником стосунків з Коломойським

    Народний депутат Сергій Лещенко прокоментував небезпеку залежності кандидата у президенти Володимира Зеленського від мільярдера Ігоря Коломойського.

    «Ні для кого не секрет, що Коломойський має на нього вплив, бо вони разом працюють на каналі «1+1». Зеленський є одним з головних моторів рейтингу каналу. Його можна не любити за жарти, сварити його за неадекватні реакції на питання журналістів «Схем», але те, що він дає каналу рейтинг, – очевидно. Коломойський працює із Зеленським, але я особисто не хочу ставитися через це до нього упереджено. З моменту, коли його оберуть люди, він нікому не винен, крім своїх виборців», - пояснив нардеп в інтерв’ю «Главкому».

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    Лещенко сподівається, що розум, хитрість та життєва мудрість Зеленського не дозволять йому бути заручником якихось старих стосунків з Коломойським.

    «В кінці кінців Путіна в Кремль привів Березовський, який вже через рік не знав, де знайти собі місце у Росії. Я не пропоную Зеленському позбавитися Коломойського, але він має служити не еліті, а людям. Як писав Макіавеллі, люди завжди будуть любити правителя, якщо він працюватиме на людей, а не на еліту», - резюмував політик.

    Раніше «Главком» аналізував передвиборчу програму кандидата Зеленського. Про неї можна прочитати тут: Чи знають виборці Зеленського, що

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