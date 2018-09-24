Нардеп Найєм досі отримує листи з погрозами



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За фактом погроз нардепу Мустафі Найєму відкриті три кримінальні провадження

Народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Мустафа Найєм продовжує отримувати листи з погрозами.

Про це в коментарі «Главкому» повідомив брат нардепа, юрист Масі Найєм.

За його словами, за фактом цих погроз відкриті три кримінальні провадження.

На питання, чи йшла мова саме про фізичну розправу, Масі Найєм сказав, що «в тому числі». Розкрити подробиці він відмовився, посилаючись на таємницю слідства.

Нагадаємо, раніше нардеп Мустафа Найєм повідомляв, що після нападу на нього у Києві на його електронну пошту надходять погрози.

Напад на Найєма стався через інцидент на дорозі 30 квітня в центрі столиці.

У соцмережі було оприлюднене відео моменту побиття Найєма, в якому брали участь п'ятеро нападників.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт, в якому постраждав нардеп. Подію кваліфікували як хуліганство. Додатково було відкрито справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня).

Найєм заявив, що вимагатиме найтяжчого передбаченого законом покарання для зловмисників, які побили його. Він уточнив, що інкриміноване всім підозрюваним хуліганство, вчинене групою осіб, передбачає або штраф від 500 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів (8,5 тис. грн – 17 тис. грн), або арешт на строк до 6 місяців, або позбавлення волі до 5 років.

У липні Генпрокуратура Азербайджану відмовила у видачі одного із підозрюваних у нападі на нардепа. Шевченківський районний суд Києва відмовив в продовженні арешту Саітова Магомед-Аміна Абубакаровича.