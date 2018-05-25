Мустафа Найєм: Є якась інша сторона, яка роздмухує історію з моїм побиттям

Фото: УНІАН За словами Найєма, з моменту побиття він отримував численні погрози на свою адресу і навіть просив надати йому охорону

«Дійсно, у нас була розмова з хлопцями не «мовою Пушкіна», але я не погрожував, а ось в мій бік лунали погрози»

Наприкінці квітня в центрі Києва на депутата Мустафу Найєма був скоєний напад. Інцидент стався просто на дорозі. Конфлікт виник через те, що молоді чоловіки чеченського походження на дорогих авто підрізали машину Найєма. «Я таке не люблю. Особливо мажорів і машини супроводу. Якщо підрізають, поводяться по-хамськи і з гонором, то не поступаюся принципово. Перегородив дорогу. Почалася перепалка. Викликав 102. Водій і пасажир кубика помінялися місцями і вирішили викликати своїх хлопців. Приїхали чоловіки, чотири-п'ять. Перепалка закінчилася бійкою. Ну, як бійкою - дали в щелепу, далі пам'ятаю погано; наздогнати не вийшло», - коментував ситуацію нардеп відразу після самого інциденту.

Нападниками виявилися Ахмет Саітов, Магомед-Саліх Саітов, Тімербілатов Умал та Магомед-Амін Саітов, який через дві години після нападу вилетів до Баку. ЗМІ з'ясували, що нападники, які побили Найєма і зламали йому щелепу, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Батько двох підозрюваних – Абубакар Саітов є членом чеченської діаспори України, проживає у Женеві.

Двоє з чотирьох учасників нападу - громадяни України, зокрема Магомед-Амін Саітов, якому вдалося втекти. Двоє - громадяни Росії, які мають посвідку на проживання на території України, оскільки навчаються в українських вишах.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт, в якому постраждав нардеп. Подію кваліфікували як хуліганство. Додатково було відкрито справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня). Обвинуваченого у нападі на депутата громадянина Росії Магомеда-Саліха Саітова взяли під цілодобовий домашній арешт до 30 червня. Ще двох підозрюваних - Ахмета Саітова та Умала Темербулатова - суд відправив під нічний домашній арешт. Шевченківський районний суд Києва 7 травня ухвалив рішення про обрання для четвертого підозрюваного - Магомеда-Аміна Абубакаровича Саітова - запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без визначення розміру застави. Генеральна прокуратура України направила до Азербайджану документи для екстрадиції і подальшого притягнення до кримінальної відповідальності Магомеда-Аміна Саітова, проте влада Азербайджану не спішить видавати головного підозрюваного, який власне і побив Найєма. «Наскільки мені відомо, азербайджанська сторона не поспішає через те, що раніше Україна відмовлялася видавати Баку переслідуваних там опозиціонерів», - зазначив нардеп. Адвокати ж підозрюваних обіцяють, що чоловік повернеться найближчим часом в Україну, а втік до Баку, тому що злякався.

За словами Найєма, з моменту побиття він отримував численні погрози на свою адресу і навіть просив надати йому охорону. В той же час один із підозрюваних Ахмет Саітов в інтерв’ю виданню «Страна» запевняв, що конфлікт спровокував депутат, хоча і не заперечував, що правила дорожнього руху інша сторона таки порушувала. «Він говорив, що підключить усі свої зв’язки, навіть міністра внутрішніх справ Арсена Авакова», - переконував Ахмет Саітов.

ЗМІ ж розкопали інформацію про те, що це вже не перша кримінальна історія, у якій фігурують ці молоді чеченці. Якби у попередніх випадках постраждалі виявили принциповість та не побоялися своїх кривдників, то останні вже мали б перебувати у в’язниці.

Декілька днів тому Мустафу Найєма виписали з лікарні. Політик переніс операцію та кількатижневу реабілітацію. «Главком» зустрівся з нардепом, аби дізнатись, як він нині себе почуває, як просувається справа з побиттям та як поводяться нападники та їхні родичі тепер.

Мустафо, як ваше здоров’я?

Вже краще, як бачите. Проте є ще деякі проблеми з щелепою.

Ви казали, що були спроби умовити вас забрати заяву з поліції, ви навіть отримували погрози електронною поштою. Хто відправник повідомлень, що саме в них пишуть?

Останні кілька днів погрози не надходили. Так, дійсно в перші дні були електронні листи від імені різних організацій і осіб. Ці листи надходили як мені, так і братові, а також моїм колегам з конкретними погрозами. Спочатку це були просто прохання, потім погрози насильством, погрози життю. Всі ці листи ми передали кіберполіції і сподіваємося, що вони перевірять їх, наскільки вони автентичні і чи належать тим адресатам, які їх направляли. Також я просив про охорону, бо в лікарні, де я перебував, взагалі не було ніякої можливості забезпечити безпеку силами самого закладу. Зараз вже мене не охороняють, я попросив, щоб мене припинили охороняти з дня, як я виписався.

Щодо самого розслідування: троє підозрюваних зараз під домашнім арештом. Один хлопець – цілодобово без браслета, двоє інших – вночі з 22:00 до 06:00 теж без браслета, а четвертий фігурант, головний підозрюваний, зараз ухиляється. Він в Азербайджані. Я так розумію, що Азербайджан не хоче його видавати, тому що у них є зворотні питання до України щодо невидачі їхніх опозиціонерів. Генпрокуратура багато що робить для того, аби отримати цю людину назад. Хоча у нього самого є можливість прийти до суду, бо його адвокати кажуть, що він хоче повернутись в Україну для цього процесу, але цього не відбувається, чим він свою ситуацію погіршує. Я сподіваюсь, що буде результат і вже наприкінці червня справа буде передана до суду.

«Підозрюваним треба поміняти адвокатів»

Один із фігурантів цієї справи Ахмет Саітов в інтерв’ю виданню «Страна» переконував, що ви під час конфлікту вживали нецензурну лексику і всіляко провокували їх. Це правда чи намагання хоч чимось виправдати себе?

На відео видно, хто порушував і першим вискочив з машини. Дійсно, у нас була розмова і я не можу сказати, що ця розмова була «мовою Пушкіна», на жаль. Дійсно, була і нецензурна лексика, зараз точно не пригадаю, але, думаю, вона була з усіх боків. Проте жодним чином я не погрожував, хоча з їхньої сторони у мій бік лунали погрози. Так чи інакше, жодні словесні перепалки не дають нікому права на насильство, тим більше, я так розумію, що ці хлопці схильні до таких методів вирішення проблем, і вони вдалися саме до таких методів.

Адвокат підозрюваних Олег Іщенко кілька днів тому на прес-конференції заявив, що якщо потрібно відшкодувати збитки, то їх готові відшкодувати. З вами зв'язувалися з цього приводу?

Ви знаєте, у мене взагалі велике питання до адвокатів цих хлопців. Їм треба поміняти адвокатів, тому що, по-перше, адвокати непрофесійні, по-друге, вони достатньо дискредитують своїх клієнтів в публічній площині. Вони обманюють, наприклад, що повернеться четвертий хлопець. Він мав прибути в Україну в понеділок, але його немає. По–друге, я не розумію, навіщо вони роздмухують питання етнічності, я вважаю, що це неприпустимо. Це взагалі порушення адвокатської етики, і ми будемо подавати скаргу в кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Київської області з цього приводу. І останнє: те, що вони пропонують компенсацію або матеріальні відшкодування… Вони як юристи знають, що для цього є конкретна процедура в рамках кримінального провадження. Ми подаватимемо цивільний позов і будемо самі прописувати, які суми вони захочуть або суд їх змусить заплатити за цю ситуацію. Ніяких інших неформальностей не може бути.

Проте вони зверталися до вас особисто чи ні?

Так, були намагання через друзів, через родичів, але від нас була тільки одна відповідь: «Є публічний процес, ми не можемо нічого вирішити між собою».

Друге прохання: щоб вони не роздмухували етнічні питання, тому що цей конфлікт не про етнічну приналежність, а зовсім про інші речі. Я думаю, що ці хлопці не можуть представляти чеченський народ взагалі, але вони громадяни України та Російської Федерації, які себе так поводять в етнічній площині, і це неправильно.

Невідомі днями розмалювали автомобіль матері одного з учасників конфлікту. Чи пов'язаний цей випадок з інцидентом 30 квітня?

Я пов’язую це з тим, що є якась інша, третя сторона, яка намагається між нами роздмухати цю історію. Саме тому ми просимо адвокатів підозрюваних бути обережними. Ми точно цього не робили, це не в наших інтересах.

«Прокурор, який повідомляв про підозру був товаришем одного з обвинувачених»

Як просувається слідство? Ви задоволені процесом?

Я вже багато разів спілкувався зі слідчим. Є суб’єктивні фактори, є об’єктивні у діях поліції, які можуть не подобатись. Об’єктивний поляє в тому, що поліції не вистачає матеріально-технічного забезпечення. Нам треба терміново вводити відеофіксацію, бо без цього місто просто незахищене. У моєму випадку нам пощастило, що система Smart City зафіксувала цей інцидент, проте це не офіційна камера поліції.

Суб’єктивний фактор: чомусь з самого початку не був оголошений у розшук другий автомобіль (друге авто разом з головним підозрюваним Магомедом-Аміном Саітовим під’їхало вже після початку конфлікту – «Главком»), неправильно було вилучено відео, яке зафіксувало подію… Знову ж це - результат нестачі кадрів. Другий суб’єктивний фактор – те, що відбувалось у прокуратурі, це – жах. Прокурор, який повідомляв про підозру у нашій справі був товаришем одного з обвинувачених і він не взяв самовідвід, хоча мав би це зробити, тому що у нього явно тут є конфлікт інтересів. (Одним із прокурорів Київської місцевої прокуратури №10, яка веде справу нардепа Мустафи Найєма, є Даур Рафіковіч Аґрба, який може бути наближеним до бізнесу родини нападників Саітова – «Главком»). Ми знову ж таки подаватимемо скаргу у дисциплінарно-кваліфікаційну комісію Генпрокуратури щодо нього. Я сподіваюсь, що його звільнять. У нас дуже жорстка позиція щодо цього, бо ми розуміємо, що це вже не вперше він в таких справах бере участь.

Зараз прокуратуру змінили, я дякую Юрію Луценку і тим, хто це зробив. Вони передали справу від районного на міський рівень, і міські прокурори намагаються дати всьому раду.

Юлія Тунік, «Главком»