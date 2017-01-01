Соратник Медведчука одержав 36 млн. грн дивідендів від кіпрського офшора

Відповідні зміни в електронній декларації з’явилися 29 грудня

Народний депутат від Опозиційного блоку Тарас Козак задекларував 36,3 млн. грн дивідендів від кіпрської фірми Turul Investments Limited. Як стало відомо «Главкому», відповідні зміни до е-декларації політик вніс 29 грудня. У річній електронній декларації нардепа Козака зазначено, що він є кінцевим власником цієї офшорної фірми. Крім



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Тарас Козак

Відповідні зміни в електронній декларації з’явилися 29 грудня

Народний депутат від Опозиційного блоку Тарас Козак задекларував 36,3 млн. грн дивідендів від кіпрської фірми Turul Investments Limited.

Як стало відомо «Главкому», відповідні зміни до е-декларації політик вніс 29 грудня.

У річній електронній декларації нардепа Козака зазначено, що він є кінцевим власником цієї офшорної фірми. Крім цього, йому належать Hakail Limited (Кіпр), Revelon Investments LTD (Британські Віргінські острови), Migover Trading LTD (Кіпр), Havanor Management Limited (Кіпр), ТОВ «Добробут-Інвест» (Україна), ООО «Добробут-Инвест» (Росія).

Козак є соратником одіозного політика Віктор Медведчука і входить до координаційної ради ВГР «Український вибір», яке не приховує проросійської орієнтації.

Як відомо, Тарас Козак більшість свого свідомого життя провів на різних посадах в Державній податковій адміністрації (1993-2003 рр.) та Державній митній службі України (2003-2010 рр.). Зокрема, він був першим заступник голови ДПА у Львівській області, заступником голови Державної митної служби України. У 2010 році став депутатом Львівської облради, у 2014 році – народним депутатом.