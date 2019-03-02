Нардеп від БПП запросив Юлію Тимошенко разом пройти детектор брехні



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Нардеп від БПП Олексій Гончаренко

Гончаренко заявив, що він ніколи у своєму житті не зустрічався з Тимошенко

Народний депутат України від БПП Олексій Гончаренко готовий пройти детектор брехні, але разом з лідером партії «Батьківщина» Юлією Тимошенко.

Про це Гончаренко заявив в ефірі інформаційно-політичного інтерактивного ток-шоу на телеканалі ZIK.

Народний депутат Сергій Євтушок, який є членом фракції «Батьківщина», здивувався, чому у нардепа Олексія Гончаренка є особиста неприязнь до лідерки «Батьківщини», якщо колись він хотів балотуватися саме від цієї партії у мери Одеси.

«Пам’ятаєте 2010 рік і місцеві вибори? Я запитав у Юлії Володимирівної, у чому проблема. Вона каже, що цей молодий хлопчина прийшов і хотів балотуватися в мери Одеси. Вона його прогнала зі свого кабінету. Він хотів йти в мери Одеси від «Батьківщини»!»,– підкреслив Сергій Євтушок.

Натомість Олексій Гончаренко заявив, що він ніколи у своєму житті не зустрічався з пані Тимошенко і не спілкувався з нею.

«Такого не було ніколи. Я не хотів балотуватися від «Батьківщини». Не дай Боже, щоби зі мною таке сталося!»,– наголосив Гончаренко.

Він також додав, що готовий навіть пройти детектор брехні, щоб довести свою правоту у цьому питанні.

«Я готовий це зробити із задоволенням. Але разом з Юлією Володимирівною Тимошенко. Нехай вона каже, що я з нею зустрічався і просив, а я скажу, що ні. Я запрошую через ваш ефір пані Тимошенко на детектор брехні»,– заявив нардеп Гончаренко.