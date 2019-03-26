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    Нардеп від «Самопомочі» стала стипендіатом за програмою Єльського університету

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    <span>Олена Сотник братиме участь у програмі World Fellows Єльського університету</span> - Нардеп від «Самопомочі» стала стипендіатом за програмою Єльського університету
    Олена Сотник братиме участь у програмі World Fellows Єльського університету

    Олена Сотник стала першою жінкою з України, яка братиме участь у програмі World Fellows Єльського університету

    Народний депутат від «Самопомочі» Олена Сотник потрапила до переліку 16 стипендіатів програми World Fellows Єльського університету в США.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    Вона стала першою жінкою з України, яка братиме участь у цій програмі.

    Раніше стипендіатами-українцями були теперішній посол України в Канаді Андрій Шевченко, екс-міністр екології Ігор Шевченко, співголова Ради реанімаційного пакету реформ Тарас Шевченко та музикант Святослав Вакарчук.

    Програма World Fellows – це глобальна ініціатива Єльського університету з розвитку лідерів. Щороку університет визначає групу стипендіатів для інтенсивного чотиримісячного періоду академічного навчання.

    36-річна Сотник є членом постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи та головою підкомітету Верховної Ради з питань адаптації українського законодавства до законодавства Європейського союзу.

    До початку роботи у Верховній Раді у 2014 році була виконавчим директором в адвокатській компанії.

    США Самопоміч депутати Святослав Вакарчук Тарас Шевченко навчання університет
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