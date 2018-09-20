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    Нардепи оновили склад ЦВК

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    За кожного кандидата нардепи голосували окремо - Нардепи оновили склад ЦВК
    За кожного кандидата нардепи голосували окремо

    За кожного кандидата парламентарі голосували окремо

    Народні депутати підтримали подання президента щодо призначення 14 кандидатів новими членами Центральної виборчої комісії.

    За кожного кандидата голосували окремо.

    Перелік затверджених кандидатів до оновленої ЦВК:

    Алла Басалаєва;
    Наталя Бернацька;
    Михайло Бербенський;
    Андрій Євстігнєєв;
    Ірина Єфремова;
    Ольга Желтова;
    Олег Конопольський;
    Світлана Кустова;
    Ольга Лотюк;
    Віталій Плукар;
    Євген Радченко;
    Тетяна Сліпачук;
    Леонтій Шепілов;
    Тетяна Юзькова.

    Перед тим, як повідомлялось, парламент підтримав звільнення членів Центральної виборчої комісії України, термін повноважень яких закінчився.

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