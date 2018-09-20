Нардепи звільнили членів ЦВК, термін повноважень яких закінчився
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За звільнення членів ЦВК проголосували 278 нардепів
Парламент підтримав звільнення членів Центральної виборчої комісії України (ЦВК), термін повноважень яких закінчився.
Таке рішення підтримали 278 депутатів ВР.
Відповідно до проекту постанови №4789-д, з посади членів ЦВК звільнені 13 осіб:
Тамара Астахова;
Юрій Данилевський;
Ігор Жиденко;
Тетяна Лукаш;
Андрій Магера;
Олександр Осадчук;
Михайло Охендовський;
Броніслав Райковський;
Жанна Усенко-Чорна;
Олександр Чупахін;
Юлія Швець;
Олександр Шелестов;
Валерій Шелудько.
Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Нагадаємо, глава фракції Блок Петра Порошенко Артур Герасимов прогнозував, що народні депутати встигнуть проголосувати за оновлення складу Центральної виборчої комісії до 18:00.