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    Нардепи звільнили членів ЦВК, термін повноважень яких закінчився

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    Нардепи звільнили членів ЦВК, термін повноважень яких закінчився

    За звільнення членів ЦВК проголосували 278 нардепів

    Парламент підтримав звільнення членів Центральної виборчої комісії України (ЦВК), термін повноважень яких закінчився.

    Таке рішення підтримали 278 депутатів ВР.

    wgrv

    Відповідно до проекту постанови №4789-д, з посади членів ЦВК звільнені 13 осіб:

    Тамара Астахова;
    Юрій Данилевський;
    Ігор Жиденко;
    Тетяна Лукаш;
    Андрій Магера;
    Олександр Осадчук;
    Михайло Охендовський;
    Броніслав Райковський;
    Жанна Усенко-Чорна;
    Олександр Чупахін;
    Юлія Швець;
    Олександр Шелестов;
    Валерій Шелудько.
    Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

    Нагадаємо, глава фракції Блок Петра Порошенко Артур Герасимов прогнозував, що народні депутати встигнуть проголосувати за оновлення складу Центральної виборчої комісії до 18:00.

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