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    «Європейська Солідарність» випереджає «Слугу народу» на 7% – опитування Socis

    Відповідно до даних соціологічного дослідження, на виборах до Верховної Ради лідирує партія &laquo;Європейська Солідарність&raquo; - «Європейська Солідарність» випереджає «Слугу народу» на 7% – опитування Socis
    Відповідно до даних соціологічного дослідження, на виборах до Верховної Ради лідирує партія «Європейська Солідарність»
    фото: eurosolidarity.org

    Партія «Слуга народу» має підтримку 16,2% виборців, а за «Європейську Солідарність» готові проголосувати 23,2%

    Якби вибори до Верховної Ради відбувались найближчої неділі, за «Європейську Солідарність» готові проголосувати 23,2% тих, хто визначився і прийде голосувати. Партія «Слуга народу» має підтримку лише 16,2% виборців. Такі дані опитування оприлюднила компанія Socis.

    Відповідно до даних соціологічного дослідження, на виборах до Верховної Ради лідирує партія «Європейська Солідарність», яка випереджає партію «Слуга народу» на 7%. Такі результати в рамках соціологічного дослідження «Про ставлення українців до загрози повномасштабної війни і способи подолання безпекової кризи».

    Інші партії: ОПЖЗ 10,7%, «Батьківщина» 10%, «Розумна політика» 8,5%, «Сила і Честь» 7,1%, «Наші» 6,3%, «Українська стратегія Гройсмана» 6,2%. Решта партій мають менші результати.

    57,4% опитаних не хочуть, щоб Володимир Зеленський і партія «Слуга народу» продовжували керувати країною після наступних виборів. 17,8% готові дати владі другий шанс.

    Опитування відбувалося 11-16 лютого серед громадян, які старші за 18 років. Опитування не проводилось в окупованому Криму та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2 тис. респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв'ю САТІ з використанням планшетів. Статистична похибка - 2,4%.

    За результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, партію «Європейська Солідарність» підтримують 22,9% серед тих, хто збирається голосувати. На другому місці – «Слуга народу» 16,4% серед тих, хто визначився з вибором. Різниця між партіями – понад похибку, зазначають у КМІС. Порівняно з груднем 2021 року «Європейська Солідарність» зросла на 3,1%, «Слуга народу» втратила 2% підтримки.

    В опитуванні Центру Разумкова від 1 лютого партія «Європейська Солідарність» лідирує, за неї готові проголосувати 25,2% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором. За партію «Слуга народу» – 18,4%. Центр Разумкова зазначає, що порівняно із жовтнем 2021 року рейтинг «Євросолідарності» суттєво зріс.

    Раніше повідомлялося, що більшість українців проти, щоб Зеленський ще раз ішов у президенти. Нещодавно опитування показало, кому Зеленський може програти у другому турі виборів. Також ще одна соціологічна контора показала найвищий антирейтинг Зеленського.

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    Теги: Європейська солідарність соцопитування вибори рейтинг політика Володимир Зеленський партія Слуга народу Розумна політика
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    «Європейська Солідарність» випереджає «Слугу народу» на 7% – опитування Socis