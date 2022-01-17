Петро Порошенко: Зеленський втече

«Зеленський своєю некомпетентністю і хаотичністю дозволив Путіну спровокувати безпекову кризу»

Сьогодні вся увага ЗМІ та громадськості прикута до подій, що розвиваються навколо п’ятого президента, а нині лідера української опозиції, нардепа Петра Порошенка. Він сьогодні близько 9 ранку прибув до України з Польщі. В аеропорту «Жуляни», де приземлився літак на борту із Порошенком, його однопартійцями та журналістами, зібралися соратники та прихильники ексглави держави. Вони з прапорами біля входу до терміналу провели імпровізований мітинг. Також біля аеропорту скупчилися силовики.

Причина такої уваги – кримінальна справа проти Порошенка за статтею про державну зраду, засідання з обрання запобіжного заходу щодо якої Печерський районний суд Києва призначив на сьогодні, 17 січня, на 11:00.

Раніше Державне бюро розслідувань оприлюднило скрін листа від Печерського райсуду Києва, у якому зазначається, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов. Обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде розглядатися у відкритому судовому процесі.

Представники ДБР намагалися вручити колишньому президенту підозру зраді прямо на паспортному контролі в аеропорту «Жуляни».

Під час польоту п’ятий президент України дав ексклюзивне бліц-інтерв’ю «Главкому».

Ви вже багато років у політиці. В ці дні згадується початок виборчої кампанії Ющенка 2004-го року і його приліт до Донецька. Коли «Альфа» оточила літак, а ви розбивали замок на воротах, аби команда Ющенка могла виїхати з аеропорту. Потім були історії, коли літак з Ющенком не садили в аеропорту Львова. Як ви вважаєте, чи готовий Зеленський йти на персональне силове протистояння з вами і членами вашої команди?

Він давно пішов на це. Він перейшов усі «червоні лінії». Він уже залучає силові структури стосовно мене, для стеження за мною. Але в чому полягає різниця між 2003-м, 2004-м і іншими роками. Сьогодні, як ніколи, є велика загроза вторгнення Росії. Це не лякалка. Це – реальний сценарій розвитку подій. Але Зеленський замість того, щоб спрямовувати зусилля держави на посилення обороноздатності, спрямовує спецслужби, правоохоронні органи на боротьбу зі своїми політичними опонентами.

Чи можна вважати, що 17 січня – це дата початку вашої виборчої кампанії і виборчої кампанії Володимира Зеленського, який планує йти на другий термін?

Ні, вважаю, що це – початок процесу об‘єднання опозиції для захисту держави. Якщо Зеленський, сидячи в горах з Коломойським і Єрмаком, цим не займається, ми – об’єднана опозиція – повинні це зробити. Так, як це було у 2014 році.

Якщо буде подання від Офісу генпрокурора про позбавлення недоторканності, хто, на вашу думку, в парламенті вас підтримає? Чи будуть серед цих людей «слуги народу»?

Парламент отримав законопроєкт про внесення змін до Конституції ще у 2019 році і скасував недоторканність. Крок був популістський. Тому що при скасуванні недоторканності ми маємо передбачити indemnity (індемнітет означає, що депутат юридично не відповідає за свої висловлювання, позицію, висловлену при голосуванні, інші дії у процесі здійснення повноважень – «Главком») щодо дотримання прав опозиції від політичних переслідувань. Зеленський тоді заблокував це. На сьогоднішній день у нас ніякої недоторканості депутатів немає. А отже, немає і голосування.

Якщо суд, попри все, призначить домашній арешт, який може затягнутися більше, ніж на рік…

Це не домашній арешт, це злочинне перешкоджання моїй політичній діяльності. Як усередині країни, так і закордоном. Я буду боротися з цим і перемагати.

Ви казали про вторгнення Росії. Оцініть, будь ласка, його вірогідність.

Путін нападе, якщо світ йому це дозволить. Якщо дії світу будуть скоординовані, а позиція всередині України буде об’єднана, у Путіна не буде шансів, і він не нападе. Якщо Зеленський буде продовжувати вести таку політику, як зараз, це де-факто запрошення. Він ллє воду на його млин. Це думка не моя, це думка, яка панує в Європі: Зеленський своєю некомпетентністю і хаотичністю дозволив Путіну спровокувати безпекову кризу. Я хочу наголосити, що можливості у Путіна були більшими у 2014-2015 роках, і нічого подібного ми йому зробити не дозволили.

Керівник інформаційного агентства «Главком» Віктор Шлінчак, п'ятий президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною Порошенко

Чи буде опозиція ініціювати відставку Зеленського за держзраду у зв’язку зі зволіканням мобілізації населення через можливе вторгнення Росії?

Опозиція зараз робитиме все можливе для того, аби об’єднати державу. Де-факто важелі для об’єднання держави знаходяться в руках влади. Ми як опозиція у питаннях національної безпеки готові підставляти плече, давати поради, вимагати скликання Верховної Ради, участь у РНБО, пересувати ноги Зеленського, тягнути його за руки для того, щоб сформувати єдність і захистити країну. Якщо Зеленський цього робити не буде, то тоді є величезна загроза нападу Путіна. А якщо це станеться, то є ризик, що Зеленський сам втече. Це поставить під загрозу саме існування України. Ми будемо діяти в інтересах держави, а не в інтересах партії чи окремих політиків.

Віктор Шлінчак, Наталія Сокирчук, «Главком»