Канцлер Німеччини пояснив, чи є Путін вбивцею (відео)

Політик зауважив, що президент РФ несе відповідальність за життя тих людей, яким загрожує небезпека

Канцлер Німеччини Олаф Шольц в етері німецького телебачення відповів на запитання дітей щодо того, чи є президент РФ Володимир Путін вбивцею. Відповідний відеоролик опублікував у Telegram український військовик та блогер Анатолій Штірліц.

У ролику дитина спочатку питає в німецького канцлера, що таке вбивця, а потім цікавиться, чи є вбивцею Володимир Путін.

«Путін несе відповідальність за життя тих людей, яким загрожує небезпека. Було би, звичайно, краще, якби в Росії діяли закони і правила, як у нас в країні, але це держава, де не можна почуватися у безпеці, особливо, якщо ти незгодний з владою», – зазначив Олаф Шольц.

На запитання іншої дитини, чи повинен Володимир Путін відправитися до в’зниці, канцлер Німеччини відповів, що на це запитання мають відповісти громадяни Росії, якім необхідно мати більше демократії, щоб не боятися влади.

Раніше повідомлялося, що Шольц і Байден закликали до виконання Мінських угод і розповіли, в чому ключ до успіху діалогу.

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