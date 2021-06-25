Зізнався у державній зраді? Інтерв'ю Зеленського спровокувало скандал

Таємні дані по вагнерівцям Зеленський особисто передавав Лукашенку

Президент Володимир Зеленський знав про перебування у Мінську бійців наближеної до клану Путіна ПВК Вагнера, щодо яких проводилася секретна операція українських спецслужб з виманювання їх з Росії через Білорусь для притягнення до відповідальності в Україні, й передав білоруському диктатору Олександру Лукашенку особисті дані цих найманців.

Як він сам наголосив, йшлося про «повну інформацію відносно цих людей».

З таким сенсаційним зізнанням глава української держави особисто виступив в інтерв'ю, яке вийшло ввечері у четвер, 24 червня 2021 року, на телеканалі «1+1».

«Востаннє ми спілкувалися з ним (з Лукашенком - ред.) телефоном, до речі, раз ми говоримо про вагнерівців, це те, де я був залучений в цю тему. Це, коли вагнерівці були на території Білорусі, я зателефонував Олександру Григоровичу і сказав, що готовий передати повну інформацію відносно цих людей. Ми розуміли, які там прізвища, ми розуміли, хто вони такі. Я не пам’ятаю, передавав мені, здається, наш посол», - зазначив Зеленський.

Одначе, білоруський правитель, продовжив Володимир Зеленський, вагнерівців затримав, проте Україні їх не передав.

«Він мені сказав телефоном: «Я розумію, так. Дорогий Володимиру Олександровичу, ви ж знаєте, як я до вас ставлюся. Ти ж знаєш, як Білорусь любить Україну. Ти знаєш, що я тебе не підведу. У мене тут зараз не все спокійно. Я розберуся». Я був впевнений, що він передасть нам цих вбивць. Але потім відбулося те, що відбулося, і після цього це була моя остання з ним бесіда», - сказав Зеленський.

Вагнерівців Білорусь, як відомо, повернула назад до Росії.

Крім того, Зеленський вважає, що згадана спецоперація Україні, на його думку, насправді була не потрібною й начебто нав'язувалася «іншими країнами». Якими саме країнами, президент говорити не став.

За однією з версії, безпековому сектору України виманювати вагнерівців, а серед них знаходилися безпосередні учасники воєнних злочинів РФ на Донбасі, допомагали західні партнери.

«Це точно не була наша операція. Я точно розумію, що ідея цієї операції – ідея інших країн і те, що Україну максимально затягували в це питання – правда. Те, що цього не відбулось, ще раз проводячи паралелі з Білоруссю, слава Богу, ми проявили питання суб’єктності в цьому важливому питанні», – продовжив президент.

Більше того, Зеленський впевнений, що в разі завершення операції, в тому вигляді як це передбачалося, стався б непоправний міжнародний скандал, на зразок нещодавньої ситуації зі змушеною посадкою борта Ryanair у Мінську.

«Ми з вами бачили, що відбулося в Білорусі, як посадили літак і чим це закінчилося. Чим закінчуються такі випадки, до якої ізоляції країни призводять такі спецоперації», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, що за сценарієм, озвученим у ЗМІ після провалу операції, на її фінальній стадії борт з вагнерівцями, після їхнього відпочинку в санаторії на околиці Мінська, мав вилетіти з Білорусі на «завдання» у третіх країнах, й під час перебування в повітряному просторі України літак повинен був з певних причин сісти на українському аеродромі. Після цього, власне, й мало б відбутися затримання фігурантів з подальшим показовим судом над ними, як ще одним, вельми переконливим свідченням російської агресії.

Ці слова Зеленського вже спровокували скандал.

Зеленський і його команда мають понести відповідальність за зрив ретельно підготовленої, надважливої в політичному та геополітичному сенсі спецоперації проти вагнерівців, впевнений колишній генпрокурор України Руслан Рябошапка.

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