Нардепи засудили лайливі слова Москаля на адресу Супрун

Депутати вимагають від Геннадія Москаля публічних вибачень

Міжфракційне об’єднання депутатів з питань гендерної рівності «Рівні можливості» засудило лайливі висловлювання голови Закарпатської облдержадміністрації Генадія Москаля на адресу очільниці Міністерства охорони здоров’я Уляни Супрун під час сесії обласної ради. Про це повідомляється на сторінці об'єднання в Facebook.



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Геннадій Москаль

Депутати вимагають від Геннадія Москаля публічних вибачень

Міжфракційне об’єднання депутатів з питань гендерної рівності «Рівні можливості» засудило лайливі висловлювання голови Закарпатської облдержадміністрації Генадія Москаля на адресу очільниці Міністерства охорони здоров’я Уляни Супрун під час сесії обласної ради.

Про це повідомляється на сторінці об'єднання в Facebook.

«Нагадуємо пану Москалю, що відповідно до статті 3 Конституції України, честь та гідність людини визнаються найвищими соціальними цінностями. Вимагаємо від Геннадія Москаля публічних вибачень та у майбутньому під час своїх виступів дотримуватись етичних та правових норм, які гарантують повагу до людської честі, гідності та професійної репутації», – йдеться у заяві організації.

Нагадаємо, очільник Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль обізвав в.о. міністра охорони здоров’я Уляну Супрун нецензурним словом.

Про прохолодне ставлення Москаля до керівництва Міністерства охорони здоров’я відомо давно. У січні на Закарпатті почався спалах кору в деяких районах області. Через це закривалися школи та дитсадки. В регіоні не вистачало вакцин для щеплень, і у МОЗ запевняли, що направлять на Закарпаття 10 тисяч вакцин від кору

Втім вакцини від МОЗ довелося чекати досить довго, тому Москаль замовив вакцини в Угорщині.

26 січня з Угорщини на Закарпаття прибули вісім тисяч вакцин від кору.

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