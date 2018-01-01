На Закарпатті через кір в одному з районів закрили школи

На карантин закрили загальноосвітні школи, дитсадки та школи мистецтв

У Тячівському районі на Закарпатті 22 січня на карантин через кір закрили на два тижні дитячі навчальні заклади. [READ_MORE] Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, передає його прес-служба. На карантин закрили загальноосвітні школи, дитсадки та школи мистецтв. Відповідне розпорядження прийняв голова Тячівської



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На карантин закрили загальноосвітні школи, дитсадки та школи мистецтв

У Тячівському районі на Закарпатті 22 січня на карантин через кір закрили на два тижні дитячі навчальні заклади.

Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, передає його прес-служба.

На карантин закрили загальноосвітні школи, дитсадки та школи мистецтв. Відповідне розпорядження прийняв голова Тячівської райдержадміністрації у зв’язку з різким збільшенням захворюваності на кір.

Дитячі заклади не працюватимуть до 5 лютого.

За словами Москаля, напружена ситуація з кором також в Ужгородському та Хустському районах.

«Станом на 19 січня на Закарпатті зареєстровано 299 випадків кору і щодня продовжують реєструвати нові. 78% хворих - це особи до 17 років, а головна причина хвороби в тому, що дітей свого часу не щепили через відсутність вакцини. Найбільша біда, що область не отримує вакцину й далі», - наголосив Москаль.

Він повідомив, що протягом 2017 року МОЗ дало Закарпаттю менш третини від необхідної кількості вакцини, тому область проситиме її як гуманітарну допомогу в Угорщини.

«Постійно звертаємося в МОЗ із проханнями виділити Закарпаттю вакцини, а на наші звернення не приходять навіть відписки. На Закарпатті вже два тижні немає жодної вакцини від кору, а всі наші звернення в МОЗ ігноруються», - заявив Москаль.

Нагадаємо, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що спалах кору прийшов до України з Румунії.

Раніше «Главком» повідомляв, що у медичних закладах Києва з’явилися плакати із закликами вакцинувати дітей проти кору.

Також столична влада проінформувала, що дітей без щеплень проти кору не будуть пускати до закладів освіти.

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