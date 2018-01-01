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    Керівник Закарпаття обізвав члена уряду Гройсмана нецензурними словами

    Москаль з трибуни облради вилаяв Супрун
    Очільник Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль обізвав в.о. міністра охорони здоров’я Уляну Супрун нецензурним словом. [READ_MORE] «Москаль з трибуни облради назвав Супрун є***ю дебілкою», - написав свідок події Юрій Дзямулич. Сама цитата за словами свідків буквально звучить так: «Є***а. Таких дебілів у
    • Сьогодні, 12:14
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    Геннадій Москаль
    Геннадій Москаль

    Москаль з трибуни облради вилаяв Супрун

    Очільник Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль обізвав в.о. міністра охорони здоров’я Уляну Супрун нецензурним словом.

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    «Москаль з трибуни облради назвав Супрун є***ю дебілкою», - написав свідок події Юрій Дзямулич.

    Сама цитата за словами свідків буквально звучить так: «Є***а. Таких дебілів у міністерства наставили, що це ужас».

    Про прохолодне ставлення Москаля до керівництва Міністерства охорони здоров’я відомо давно. У січні на Закарпатті почався спалах кору в деяких районах області. Через це закривалися школи та дитсадки. В регіоні не вистачало вакцин для щеплень, і у МОЗ запевняли, що направлять на Закарпаття 10 тисяч вакцин від кору

    Втім вакцини від МОЗ довелося чекати досить довго, тому Москаль замовив вакцини в Угорщині.

    26 січня з Угорщини на Закарпаття прибули вісім тисяч вакцин від кору.

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    Міністерство охорони здоров'я Геннадій Москаль Закарпаття Уляна Супрун
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