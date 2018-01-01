МОЗ направить на Закарпаття 10 тисяч вакцин від кору

До Закарпатської області передадуть до 10 тисяч вакцин з інших областей найближчим часом

Після того, як очільник Закарпатської області Геннадій Москаль заявив, що в регіоні немає вакцин від кору, Міністерство охорони здоров'я скерує туди 10 тисяч вакцин. Про це на брифінгу повідомив головний директор Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта. «У зв'язку зі спалахом кору впродовж грудня-січня спостерігається



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До Закарпатської області передадуть до 10 тисяч вакцин з інших областей найближчим часом

Після того, як очільник Закарпатської області Геннадій Москаль заявив, що в регіоні немає вакцин від кору, Міністерство охорони здоров'я скерує туди 10 тисяч вакцин.

Про це на брифінгу повідомив головний директор Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта.

«У зв'язку зі спалахом кору впродовж грудня-січня спостерігається зацікавленість і бум вакцинації. У зв'язку з цим вакцини використовуються значно швидше, ніж було заплановано регіонами», - сказав він.

До Закарпатської області передадуть до 10 тисяч вакцин з інших областей найближчим часом, зазначив Курпіта.

Нагадаємо, з понеділка, 22 січня, дитячі садки, школи і школи мистецтв у Тячівському районі на Закарпатті закрили на карантин через поширення кору.

До слова, МОЗ проводить розслідування щодо нестачі вакцин проти кору.